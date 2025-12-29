Román se reunió con el Tribunal de Cuentas de Allen en medio de una fuerte tensión institucional

El intendente de Allen, Marcelo Román (LLA), mantuvo una reunión con el Tribunal de Cuentas en un contexto de creciente tensión institucional. Desde el organismo de control confirmaron a Diario RÍO NEGRO que el encuentro fue pedido por el propio Ejecutivo municipal y remarcaron que continuarán ejerciendo sus funciones conforme a lo que establece la normativa vigente pese a la solicitud del jefe comunal.

Según indicaron desde el Tribunal de Cuentas, durante la reunión el intendente Román estuvo acompañado por la secretaria de Hacienda, Cristina Bravo, y la secretaria de Legales, María Emilia Buscazzo.

El encuentro tuvo como eje la situación económica que atraviesa el municipio. Señalaron que el planteo del Ejecutivo apuntó a solicitar “comprensión” por parte del Tribunal de Cuentas ante el contexto financiero del municipio.

«Esto sucedido porque desde el tribunal se envían notas o hacen actas apegados a la normativa y les hacemos saber todo el tiempo que están violando reglas», afirmaron desde el organismo de control.

Asimismo, remarcaron que su accionar se ajusta estrictamente al marco legal vigente. Cuando se advierten irregularidades, se confeccionan actas, se envían notas formales y, en los casos que corresponde, se presentan denuncias y se inician sumarios administrativos.

Respecto de la visita del intendente, la respuesta del organismo fue contundente. Según relataron, se le comunicó que el Tribunal continuará trabajando “como hasta ahora”, ejerciendo su rol de control sin apartarse de las normas que regulan su funcionamiento.

Este medio intentó comunicarse con el Ejecutivo municipal, pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta.

El tribunal de cuentas de Allen realizó numerosas denuncias y sumarios a la gestión de Marcelo Román

Desde el Tribunal de Cuentas de Allen informaron que actualmente existen tres denuncias penales impulsadas por el organismo y alrededor de ocho sumarios administrativos en trámite.

Entre los expedientes, se mencionó como uno de los más relevantes el vinculado al presunto pago de una reparación de maquinaria por unos 24 millones de pesos. Según se indicó, el equipo no estaría en funcionamiento y el dinero habría sido retirado de las cuentas municipales sin una autorización válida, el 31 de diciembre del año pasado.

Asimismo, se detalló que una de las denuncias refiere a una presunta adulteración del libro de resoluciones durante el primer año de gestión. Otra fue presentada el verano pasado, por la supuesta ausencia del intendente sin una resolución que dejara autoridad a cargo. Finalmente, se señaló una tercera denuncia, realizada entre junio y julio de este año, que acusa al intendente por delito peculado y al empresario de medios Sebastián Ocampo por usurpación de cargo público.

En relación a la situación judicial, desde el Tribunal precisaron que no se esperan novedades en el corto plazo, ya que las causas penales vinculadas a las denuncias presentadas tendrán movimientos recién después de la feria judicial.