Tensión en Allen: gremios denuncian 29 despidos en el Municipio y advierten medidas de fuerza

Los gremios advierten medidas de fuerza si la decisión no es revertida. Foto: AN ALLEN.

La confirmación llegó de forma repentina. A lo largo del mediodía, empleados municipales de Allen fueron notificados por sus superiores de que sus vínculos laborales no continuarían, al quedar sin efecto la renovación de los contratos. La decisión alcanzó a 29 trabajadores contratados que prestaban funciones en distintas dependencias.

Representantes de ATE, Soyemy UPCN se concentraron dentro del Municipio de Allen para reclamar por la no renovación de contratos de trabajadores. Los gremios le exigen al intendente Marcelo Román (LLA) que intervenga de manera inmediata y revierta la decisión, mientras advierten que podrían profundizar las medidas si no hay una respuesta concreta.

Durante el reclamo, una trabajadora despedida sufrió una descompensación y debió ser asistida por una ambulancia que se hizo presente en el edificio municipal.

Los gremios municipales señalaron que entre los cesanteados hay personal con una trayectoria prolongada dentro de la administración local. «Hay trabajadores de hasta con 8 años de antigüedad», afirmó Carolina Suarez, referente de ATE Allen en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Los contratos alcanzaban a trabajadores que cumplían funciones en distintas áreas del Municipio, entre ellas Desarrollo Social, Hacienda, el Corralón municipal y el Cedim, sectores vinculados tanto a la prestación de servicios esenciales como a tareas administrativas y de atención directa a la comunidad.

Foto: AN ALLEN.

Custodia policial en el Municipio de Allen en medio del reclamo gremial por los 29 despedidos

Mientras el reclamo continúa, el edificio municipal permanece con custodia policial. En ese contexto, según informaron los gremios, el intendente se encuentra en su despacho junto a la secretaria de Hacienda, manteniendo una reunión con representantes sindicales.

Según indicaron desde los sindicatos, durante esa reunión el jefe comunal confirmó no solo la baja de los contratos, sino también el pase a esa modalidad de funcionarios de su propia gestión.

Ante este escenario, los gremios municipales advirtieron que evalúan medidas de fuerza si la decisión no es revertida.