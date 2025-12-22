Concejales de Allen frenan el incremento de la tasa de uso aéreo dispuesto por el intendente

La resolución impulsada por el intendente de Allen quedó sin efecto tras el voto de los ediles. Foto: archivo.

Con un voto unánime en sesión extraordinaria, el Concejo Deliberante de Allen dio marcha atrás al aumento de la tasa por uso del espacio aéreo.

La sesión tuvo como único tema en el orden del día el proyecto de ordenanza de varios concejales para dejar sin efecto la resolución impulsada por el intendente, Marcelo Román.

La reunión se llevó a cabo el viernes pasado en el Concejo Deliberante y estuvieron el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa, y los concejales Guillermo Pennesi, Gustavo Addamo, Agustina Sánchez y María Aburto.

El aumento había sido dispuesto en septiembre por el jefe comunal mediante una resolución “ad-referéndum” del Concejo, es decir, de manera provisoria y sujeta a la posterior validación legislativa. Con la decisión de los concejales, esa medida quedó sin efecto y el incremento no entrará en vigencia.

La medida establecía que la empresa de energía Edersa S.A debía abonar una tasa equivalente al 6% de la facturación básica libre de impuestos por el uso del espacio aéreo municipal, en reemplazo del 4% vigente desde hacía más de tres décadas.

El Ejecutivo justificó la actualización en el aumento sostenido de los costos municipales vinculados al mantenimiento del espacio público: poda de árboles, señalización, control del cableado y supervisión de infraestructura. Según el texto, el canon vigente había quedado desfasado frente a los gastos reales que demanda el control de las instalaciones eléctricas.

La resolución también citaba la Ley Provincial 2902/95, que obliga a los municipios a mantener las redes de distribución libres de follaje y obstáculos, y advertía que el incumplimiento habilita a la concesionaria a realizar tareas con cargo al municipio. En ese marco, se consideró «razonable y equitativo» elevar la alícuota al 6%, en línea con lo que ya aplican ciudades vecinas como Lamarque y Cipolletti.

La resolución incluía además que el pago se realizaría mediante compensaciones mensuales entre la distribuidora y el municipio, y fue refrendada por todo el gabinete municipal.

Tras el veto por parte de los ediles, la resolución impulsada por el intendente en septiembre quedó sin efecto.