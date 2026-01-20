Con un dirigente gremial al frente, Axel Kicillof pone un pie en Chubut con vistas a 2027

Que la política no descansa en enero no es novedad. Pese a no ser un año de elección nacional (sí lo es para las conducciones de algunos partidos), las piezas comienzan a moverse desde principio de año. Y así lo confirmó el dirigente mercantil y excandidato a diputado nacional en Chubut Alfredo Béliz, quien reconoció “estar trabajando en la provincia en el armado de una mesa política que trabaje para la candidatura del gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof con vistas a sus aspiraciones presidenciales para 2027.

Axel Kicillof pone un pie en Chubut con vistas a 2027

Béliz le dijo a RÍO NEGRO: “Hay una mesa de conducción nacional y a fin de mes voy a tener las primeras conversaciones para formar una mesa política amplia, no solo del justicialismo, sino de todos los que crean en ese proyecto”, en referencia a la candidatura de Kicillof. Y agregó: “Posiblemente para marzo tengamos una reunión con el gobernador para ir definiendo las estrategias a seguir. Pero en Chubut gran parte del PJ estará detrás de su candidatura”.

El PJ en Chubut viene de dos duras derrotas consecutivas. La más dura, en 2023, cuando el actual gobernador Ignacio “Nacho” Torres le arrebató el poder provincial después de 20 años. Y perdió con La Libertad Avanza en las elecciones de medio término del año pasado. Béliz fue candidato por fuera del partido, enfrentado con la conducción y con quien fue elegido diputado nacional, Juan Pablo Luque, exintendente de Comodoro Rivadavia.

Cuando este medio le consultó si esta es una manera de volver al justicialismo, Béliz aseguró: “Nunca me fui. La actual conducción hizo lo posible para dejarnos de lado y por eso armamos otra alternativa por fuera del partido. No nos arrepentimos porque los resultados están a la vista”.

Si bien no logró una banca, el dirigente mercantil hizo una buena elección. Y logró imponerse en una ciudad clave: Trelew. Lo hizo por encima incluso del espacio del gobernador Torres, cuyos candidatos terminaron en el cuarto lugar.

En relación con la conducción actual del PJ provincial, Beliz fue crítico y planteó la necesidad de cambios profundos. “Son dos derrotas que no se pudieron debatir ni analizar, no hay propuestas de renovación de ideas ni de personas. Las cartas orgánicas están vetustas y alejadas de la militancia”, afirmó. Y reiteró que “comenzaremos a trabajar en el proyecto del gobernador de Buenos Aires porque entendemos que es la única salida tanto para el partido como para el país”.

La de Béliz es la primera mención respecto a la intención de Kicillof de armar una estructura en la provincia de Chubut. También se había mencionado al dirigente Norberto Yauhar, exmano derecha del fallecido exgobernador Mario Das Neves, pero que mutó al kirchnerismo. Fue secretario de Pesca durante el gobierno de Néstor Kirchner y ministro de Agricultura cuando Cristina fue presidenta. Esa relación y la interna entre el actual gobernador bonaerense y Máximo y Cristina ponen en duda su participación en el espacio.