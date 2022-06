Con un singular reclamo, diputados pidieron que se retome la carrera sanitaria en Neuquén

«Es probable que estos dos años y medio les hayan hecho olvidar a estos compañeros diputados el valor que esta chaqueta tiene. Se las podemos acercar para que recuperen ese compromiso y honren la palabra que asumieron con los profesionales del Siprosapune». La diputada Soledad Martínez (Frente de Todos) integró hoy el grupo de diputados de la oposición que asistió a la sesión de la Legislatura con guardapolvos de médico para reclamar, en bloque, que el oficialismo retome el debate de la ley de carrera sanitaria.

Los legisladores del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, el FIT y la Democracia Cristiana utilizaron prácticamente toda la hora de Otros Asuntos para exponer los problemas que atraviesa el sistema de salud de Neuquén e insistir con que es el Movimiento Popular Neuquino el que adeuda la decisión política de sancionar el proyecto que reclama Siprosapune. Hoy referentes del gremio participaron de la sesión en las bancas del público.

La diputada Lorena Parrilli (Frente de Todos) fue quien hizo una enumeración de todas las dificultades que enfrentan los hospitales de la provincia y aseguró que el sistema púbicó «está detonado y no es producto de la pandemia, sino de una deliberada decisión del gobierno provincial de transferir de forma directa e indirecta dinero y riquezas de los neuquinos a las clínicas y al sistema de salud privado».

Planteó que hay «fuga de profesionales médicos» y cuestionó que «el gobierno va a construir el hospital Norpatagónico pero, a este ritmo de desguace, no van a quedar médicos para atenderlo cuando sea una realidad».

La diputada detalló los especialistas que faltan en Zapala, Plottier, Chos Malal, Tricao Malal, Varvarco, Andacollo, Barrancas, Buta Ranquil, El Cholar, Rincón de los Sauces, Añelo, San Patricio del Chañar, Neuquén y todo el área metropolitana.

«Los decisores tienen todas las piezas dentales»

Su par de bloque, Soledad Salaburu, reclamó al oficialismo «ponerse en los zapatos de quienes hoy están siendo atendidos por la salud pública» porque expuso que quienes toman las decisiones «son quienes pueden contar con el dinero para atenderse en el sistema privado».

«Esos decisores no se tienen que levantar a las 4 de la mañana para conseguir un turno en el hospital, claramente no tienen que deambular por diferentes centros de salud con la cara hinchada porque no tienen dentistas, tienen todas las piezas dentales porque pueden pagar los implantes que tienen valores altísimos en los centros médicos privados porque en salud pública apenas puedan costear las extracciones», describió.

«Ni hablar si tienen niños con alguna dificultad en el crecimiento o desarrollo y no consiguen un diagnóstico temprano para ser atendidos», añadió.

También Sergio Fernández Novoa recordó que 11 legisladores enviaron ya un pedido de audiencia al gobernador Omar Gutiérrez que no fue atendido para «conversar sobre la voluntad política del Poder Ejecutivo para saber cuál va a ser el destino de esta ley».

«Lo hemos puesto en discusión de manera suficiente, lo hemos puesto a votación, se ha archivado y desarchivado, no tenemos que abusar del tiempo de nadie ni producir una engañifa sino ser serios, coherentes y tratar de resolver este problema que está trabado por decisión política», sostuvo.

«La ministra Peve es una comentarista de la realidad»

La diputada Leticia Esteves (Juntos por el Cambio) fue quien pidió «recordar el rol de la ministra de Salud (Andrea Peve)», a quien definió como «una comentarista de la realidad». «Esta semana la veíamos diciendo que los médicos se van por el clima laboral y no por los sueldos. La misma que llamó a los intendentes a acondicionar los cementerios porque venía una ola de mortalidad. Lo único que hace es comentar la realidad», criticó.

También la presidenta del bloque, Ayelén Quiroga, cuestionó que el MPN les hizo «poner la cara a todos los diputados para que ayudemos y empujemos para resolver el conflicto de salud del año pasado para que después quede cajoneado». La legisladora apuntó que la ley de carrera sanitaria «no va a resolver todos los problemas», pero que sería un paso adelante.

Desde la Democracia Cristiana, Carlos Coggiola se unió al reclamo opositor y acusó de «hipocresía» la actuación del gobernador Gutiérrez en el conflicto de salud. «El señor gobernador en el discurso del 2021 y 2022, en ambos casos al borde de las lágrimas, agradeció al personal de salud su labor en pandemia. Le pedimos que transforme esas cuasi lágrimas en diálogo y que convoque y, aunque sea, atienda a los profesionales de salud», planteó.

El diputado Andrés Blanco (PTS-FIT), pese a que el bloque de izquierda tiene reparos en cuanto al proyecto de carrera, apuntó que «es un reclamo de trabajadores que se está desoyendo» y evaluó que «es pertinente abrir el debate».

Durante la exposición de los legisladores, varios diputados del oficialismo se retiraron del recinto, incluido el presidente del bloque del MPN, Maximiliano Caparroz.