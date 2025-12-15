Concejales ponen el foco en la multiplicidad de aumentos en las tasas de Bariloche

Los concejales de Bariloche están abocados desde hace algunas semanas a analizar punto por punto los cambios en la ordenanza fiscal y tarifaria que tiene una multiplicidad de aumentos con distintos porcentajes que generan discusiones, revisiones y cuestionamientos previo a la sesión del jueves donde posiblemente se incluya el tema.

El Ejecutivo presentó su proyecto a comienzos de octubre y en las reuniones que los funcionarios de Hacienda mantienen con los concejales se han realizado varias modificaciones. Hay apertura a revisar algunos puntos que son señalados por los ediles de la oposición, que en algunos casos llaman “impuestazos” a las propuestas del oficialismo.

El municipio se rige por una unidad de medida para fijar multas, tributos, derechos de oficina y también como base para las tasas. El módulo fiscal se actualiza dos veces al año y ahora el Ejecutivo propuso cambiar la fórmula de cálculo para tomar el valor del IPC Patagónico acumulado de los últimos seis meses publicado por el Indec.

Con esa unidad de medida, ya se definió que el módulo fiscal que hoy está en 373 pesos pasará a costar 417 pesos a partir del 1 de enero de 2026, un aumento del 11,8% que de manera directa impacta en todos los tributos y conceptos que se pagan al municipio.

El secretario de Hacienda de Bariloche, Gonzalo Lerra, admitió algunas correcciones en la modificación de la ordenanza fiscal y tarifaria. Foto: Chino Leiva

Además se definió que la tasa de servicios retribuidos, que es la que pagan todos los contribuyentes, tendrá un cálculo tomando los 373 pesos actuales para quienes hagan el pago anticipado anual, quienes tendrán un 20% de descuento sobre el total; pero se tomará el valor de 417 pesos del módulo para los que opten por pagar de manera semestral (con un descuento del 10%) y mensual.

Este esquema diferente para la tasa de servicios fue cuestionada por la concejal Natalia Almonacid (JSRN), que además señaló que no hay tope al valor Ripte (como existe actualmente) en los primeros seis meses.

Julieta Wallace (Incluyendo) apuntó a los “saltos en los módulos fiscales” tomados como base para distintos conceptos por lo que, según enumeró, hay zonas que sufrirán, además del valor promedio del módulo fiscal, un corrimiento en la base de cálculo (que toma la valuación fiscal de la provincia por cada propiedad) lo que implicará barrios con aumentos en la tasa de servicios que va en un amplio abanico del 26 al 72%.

“Hay un impuestazo encubierto muy elevado en la tasa de servicios y en la Tish”, señaló Wallace y cuestionó que muchos tributos no mantienen la base de cantidad de módulos fiscales vigente sino que las aumentan de manera exponencial a partir del 2026. Un ejemplo puede ser el certificado que pagan los instructores de esquí que pasarán de 280 módulos fiscales a 1.000 módulos fiscales ó el caso de los derechos de espectáculos que cobran en espacios abiertos que irán de 960 módulos ahora a 16.000.

Los representantes del Ejecutivo liderados por el secretario de Hacienda, Gonzalo Lerra, tomaron nota de los cuestionamientos y prometieron analizarlo. Incluso el presidente del cuerpo, Gerardo Del Río (PUL) se mostró predispuesto a reformulaciones en algunos tributos o derechos, algo que de hecho ocurre a diario con modificaciones que lleva el Ejecutivo, por lo que no estará el impacto definitivo de los aumentos a los contribuyentes hasta que se logre el texto final de la ordenanza que en principio se tratará en sesión el próximo jueves.