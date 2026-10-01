Confirmado: el vicepresidente de Estados Unidos visitará Argentina en noviembre y se reunirá con Javier Milei

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará Argentina el próximo mes para reunirse con el presidente Javier Milei. Se tratará del primer arribo al país de un funcionario de ese rango en casi una década, dado que el antecedente más reciente se remonta a 2017, cuando Mike Pence fue recibido por Mauricio Macri en Olivos.

El encuentro entre Milei y Vance fue confirmado por fuentes oficiales de Washington D.C al sitio Infobae. Sin embargo, no precisaron detalles sobre la fecha exacta del viaje ni la agenda prevista.

No será el primer cara a cara entre ambos. En 2025, Milei viajó a la capital estadounidense en una visita oficial a la Casa Blanca, donde se reunió con Donald Trump y mantuvo un saludo con Vance.

Estados Unidos fortalece su alianza con Argentina

La llegada de Vance al país se producirá en un contexto de estrecho alineamiento político entre ambas gestiones.

Durante sus primeros años de mandato, Javier Milei concretó 17 viajes a Estados Unidos -una cifra que contrasta con sus contadas visitas a países vecinos-, lo que grafica la prioridad que la Casa Rosada otorga a la relación con la administración de Donald Trump.

Ese vínculo se tradujo en hechos concretos. En el momento más crítico de la gestión libertaria -de cara a las legislativas de octubre de 2025-, el gobierno estadounidense ofreció un paquete de asistencia financiera de USD 20.000 millones para estabilizar la economía argentina, un respaldo clave para que el oficialismo llegara fortalecido a los comicios.

Un mes después de las elecciones, ambas naciones firmaron un amplio acuerdo comercial bilateral. A esto se sumó, en marzo de 2026, el anuncio del Tesoro norteamericano sobre un financiamiento de unos USD 7.000 millones destinado a obras de infraestructura y a acelerar la exportación de materias primas, minerales y energía hacia el Atlántico.

En septiembre de ese mismo año, la sintonía bilateral volvió a quedar expuesta en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU. Allí, Milei participó junto a Trump en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la coalición impulsada por Washington contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Durante la cumbre, Trump tuvo un guiño explícito hacia el mandatario argentino: “Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces”, afirmó al enumerar los triunfos electorales de sus aliados en la región.

Por su parte, el presidente argentino reafirmó esa alianza estratégica durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso en marzo de 2026, cuando valoró “la relación especial” que mantiene con su par estadounidense —a quien definió como “un aliado clave”— y volvió a ponderar el impacto del auxilio financiero otorgado por Washington.

Con información de Infobae