Norris reveló la charla que tuvo con Franco Colapinto: «Le debía una disculpa»

En la previa al Gran Premio de Bahréin, Lando Norris se refirió sobre sus polémicas declaraciones luego del error de Franco Colapinto en Azerbaiyán. El argentino chocó a su compañero Gasly y al británico y los tres debieron abandonar la carrera en Bakú.

Tras esta situación, el actual campeón del mundo dio su opinión de esta acción: «Esta gente debería ser suspendida porque ese tipo de conducción no merece estar en la F1. Para ser honestos, hay pilotos que no deberían estar en la Fórmula 1«.

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Luego de estas declaraciones en caliente, Norris reconoció que fueron desmedidas: «Simplemente fui yo, sin decir las cosas correctas y diciendo algunas cosas que no son un reflejo verdadero de mí ni de lo que realmente querría decir en el fondo».

Además, reveló cómo fue la charla con Colapinto: «No hizo falta que fuera una conversación larga. Me disculpé con él por las palabras y algunas de las cosas que dije que estuvieron mal, y él se disculpó conmigo por el incidente y, obviamente, por el choque, lo cual está bien».

«Para mí, lo más importante era hablar con Franco sobre ello. Digamos que él es la única persona con la que necesito compartir mi opinión y disculparme. Luego publiqué el mensaje, porque también estaba el resto del mundo, con quien siento que tenía una deuda de disculpa».

El británico también remarcó su buena relación con el argentino: «Como pilotos, todos nos llevamos bien. Franco es un buen amigo mío. Me llevo muy bien con Franco. Siempre tiene buenas intenciones. Es muy buen tipo, así que, por supuesto, al mismo tiempo siento que le debía esa disculpa a él más que a cualquier otra persona

Para cerrar, dio su opinión sobre el trato que reciben los pilotos en las redes sociales: «No es algo nuevo. Lamentablemente, creo que es algo con lo que lidiamos y con lo que lidian muchos deportes. Parte de ello se debe simplemente a la pasión, y eso es algo que siempre existe en el deporte y que creo que siempre va a existir».

Colapinto y el pedido de disculpas de Norris

Este jueves, Franco Colapinto también habló con la prensa y enfatizó en la charla que tuvo con el piloto de McLaren: «Hablamos con Norris y está todo bien. Creo que estaba en el calor del momento. Por supuesto, sabe qué tipo de comentarios genera eso porque él mismo lo sufrió. Probablemente haya sido el piloto que más habló sobre el odio hace un par de años, apenas unas temporadas atrás. Así que me sorprendió un poco, pero después, por supuesto, se disculpó«.

Y remarcó: “Desafortunadamente, él también recibió mucho odio por eso. Es una situación complicada con el mundo exterior. Por eso creo que tenemos que cuidarnos con las cosas que decimos. Entiendo que, en el calor del momento, uno diga cosas así».

Los horarios del Gran Premio de Bahréin en Malasia

Viernes 2 de octubre

Primera práctica libre: 1:30 hs.

Segunda práctica libre: 5:00 hs.

Sábado 3 de octubre

Tercera práctica libre: 1:30 hs.

Prueba de clasificación: 5:00 hs.

Domingo 4 de octubre