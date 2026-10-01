El Niño 2026: cómo preparar la casa y el jardín ante lluvias, tormentas y viento

El fenómeno de El Niño ya está instalado y se mantendrá durante la primavera. En Río Negro y Neuquén, donde pueden combinarse lluvias intensas, viento, tormentas y marcados cambios de temperatura, hay algunas medidas sencillas que permiten preparar la casa y el jardín.

El Niño volvió a instalarse durante 2026 y continuará condicionando el comportamiento del clima durante los próximos meses. Según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones corresponden a una fase cálida del fenómeno ENOS y existe una probabilidad del 100% de que se mantenga durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre.

El organismo incluso señala que El Niño podría alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte. Sin embargo, esto no significa que vaya a llover todos los días ni que sus efectos sean idénticos en toda la Argentina.

En Río Negro y Neuquén, además, las características cambian considerablemente entre la cordillera, los valles, la meseta y la costa. Por eso, más que esperar un único escenario, resulta conveniente estar preparados para episodios meteorológicos de alto impacto.

El Niño 2026: qué puede pasar en Río Negro y Neuquén

El Niño es un fenómeno natural relacionado con el calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial que modifica la circulación atmosférica y puede alterar los patrones habituales de precipitaciones y temperaturas.

El SMN advierte que su influencia no es uniforme en todo el territorio argentino. El vínculo más claro entre El Niño y lluvias superiores a lo normal se registra habitualmente en otras regiones del país, especialmente el Litoral.

Por eso, en Patagonia norte no puede atribuirse automáticamente cada lluvia, temporal o tormenta a El Niño.

Lo que sí resulta importante es seguir los pronósticos y alertas de corto plazo. Durante 2026, Río Negro y Neuquén ya atravesaron episodios de precipitaciones muy intensas, especialmente en sectores cordilleranos.

Cómo preparar la casa ante lluvias fuertes

Una de las tareas más sencillas es revisar canaletas, desagües y rejillas. Hojas, tierra y otros residuos pueden impedir la circulación del agua y provocar acumulaciones durante una tormenta intensa.

También conviene comprobar:

El estado del techo y las chapas.

Canaletas y bajadas de agua.

Desagües de patios y balcones.

Filtraciones alrededor de ventanas y puertas.

Objetos que puedan desplazarse con ráfagas fuertes.

En patios y jardines, macetas livianas, muebles, sombrillas y elementos decorativos deben quedar asegurados cuando existe un alerta por viento.

Qué hacer en el jardín antes de una tormenta

En una región donde el viento puede ser protagonista, revisar árboles y plantas también puede reducir riesgos.

Las ramas secas, quebradas o debilitadas pueden desprenderse durante una tormenta. Es recomendable retirarlas cuando sea posible hacerlo de manera segura y recurrir a un profesional cuando se trate de árboles grandes.

Las plantas jóvenes pueden necesitar tutores, mientras que las macetas deben colocarse en sectores protegidos.

Un punto importante es no podar árboles ni realizar trabajos en altura cuando el temporal ya comenzó.

Cuidado con el riego: más agua no siempre es mejor

Después de varios días lluviosos, uno de los errores frecuentes es continuar con el calendario habitual de riego.

Antes de agregar agua, conviene revisar la humedad de la tierra. El exceso de agua puede favorecer problemas en las raíces y perjudicar especialmente a las plantas cultivadas en macetas con mal drenaje.

En cambio, durante períodos secos y calurosos será necesario adaptar nuevamente la frecuencia.

La clave es no guiarse exclusivamente por el calendario, sino observar las condiciones reales del suelo y de cada planta.

Granizo: cómo proteger huertas y plantas

Si el pronóstico anticipa tormentas fuertes, las plantas más delicadas pueden protegerse temporalmente con mallas antigranizo correctamente instaladas.

También conviene trasladar las macetas pequeñas debajo de galerías o sectores cubiertos.

En las huertas, los frutos y hortalizas que ya estén maduros pueden cosecharse antes de la llegada de una tormenta severa para evitar pérdidas.

El consejo más importante: seguir las alertas oficiales

El Niño es un fenómeno de escala global y no permite anticipar qué ocurrirá un día determinado en una ciudad específica.

Para decidir si asegurar objetos, suspender actividades al aire libre o tomar precauciones adicionales, lo más importante es consultar los pronósticos y el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional.

La recomendación cobra especial importancia en Río Negro y Neuquén, donde las condiciones pueden variar considerablemente en pocos kilómetros.

Preparar desagües, revisar árboles, asegurar objetos y controlar el jardín son tareas sencillas que pueden realizarse con anticipación. El objetivo no es alarmarse por El Niño, sino llegar mejor preparados ante los episodios de tiempo severo que puedan presentarse durante la primavera y el verano.