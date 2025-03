Congreso: la oposición busca sesionar por la «criptoestafa» de $LIBRA y avanzar contra García Mansilla

En medio de presiones y llamados de último momento, la oposición intentará sesionar este miércoles en la Cámara de Diputados para empezar a investigar si el presidente Javier Milei ejecutó una estafa al promocionar la criptomoneda $LIBRA. Por otra parte, en el Senado buscarán destrabar este jueves el tratamiento del pliego de Manuel García Mansilla, uno de los jueces designados por decreto en la Corte Suprema de Justicia.

La sesión en Diputados, convocada para las 12, fue motorizada por los bloques Democracia para Siempre y Encuentro Federal, que presiden respectivamente Pablo Juliano y Miguel Pichetto. El temario incluye la creación de una comisión investigadora, una serie de pedidos de interpelación a funcionarios como Karina Milei, y pedidos de informe escritos. El objetivo de los diputados es forzar al oficialismo a abrir el debate en comisiones, ya que no reúnen la mayoría para avanzar sobre tablas.

El quórum está entre signos de interrogación. Por caso, los cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora no tienen intenciones de bajar al recinto. Lo mismo podría suceder con representantes de otros mandatarios provinciales que no quieren confrontar con Milei, como el santafesino Maximiliano Pullaro y el entrerriano Rogelio Frigerio. No sería la primera vez que los gobernadores colaboran con el Gobierno nacional para bajar una sesión.

Por esa misma razón, Unión por la Patria no garantiza la presencia de sus 98 diputados (se especula con unas seis ausencias). En el kirchnerismo hay malestar porque no fueron invitados a participar del pedido de sesión, y piensan pedir su propio emplazamiento a la Comisión de Juicio Político. Pero es prácticamente imposible que reúnan los votos.

A la sesión se sumarán la Coalición Cívica y la izquierda, e incluso algunos radicales, aunque no sería de la partida el cordobés Rodrigo De Loredo. También asistirían, por el PRO, el cordobés Héctor Baldassi y el porteño Álvaro González. Hay dudas sobre los tres socios oficialistas del MID, liderados por Oscar Zago, quien se pronunció a favor de investigar a Milei. Con el MID adentro, esperan llegar a unos 132 presentes para iniciar la sesión, aunque los cálculos son cambiantes y la definición podría llegar en el último minuto.

Los impulsores de la sesión pergeñaron una jugada para sumar presencias: ampliaron el temario con un proyecto de Victoria Tolosa Paz para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en la localidad bonaerense de Bahía Blanca por las recientes inundaciones. La incorporación de la iniciativa, de urgencia innegable, fue un gesto de seducción a diputados para acercarse al quórum.

El Senado comienza a definir de a poco la intrincada situación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia

Por su parte, el Senado comienza a definir de a poco la intrincada situación de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Bajo presión del peronismo, este jueves a las 11 se reunirá la Comisión de Acuerdos de la Cámara alta, que preside Guadalupe Tagliaferri (PRO), para destrabar el pliego de Manuel García Mansilla, quien ya cumple funciones en el máximo tribunal.

A diferencia del pliego de Ariel Lijo, que ya cuenta con dictamen, el de García Mansilla aún no reunió las nueve firmas necesarias. Entre otros motivos, Tagliaferri desconoce la rúbrica de uno de los integrantes de la comisión que no estuvo presente en la audiencia pública con el académico. Se trata de José Mayans, jefe del bloque Unión por la Patria.

Por eso, el objetivo de la reunión es emitir el esperado despacho y así habilitar el tratamiento en el recinto, junto con el de Lijo. En Unión por la Patria apuntan a sesionar con ambos pliegos el jueves 20, aunque están a la espera de la definición del bloque UCR, liderado por Eduardo Vischi.

El dato en torno a García Mansilla es que, a diferencia de Lijo, el dictamen saldría con mayoría de firmas contrarias a su postulación. Unión por la Patria asegura tener seis firmas para un dictamen de rechazo.

Por otro lado, habría un segundo dictamen en contra, firmado por el titular de la UCR, Martín Lousteau, y la propia Tagliaferri, presidenta de la comisión. Así se reunirían ocho firmas, por lo que faltaría una.

Las miradas apuntan al radicalismo, que tiene tres representantes en la comisión: el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad; la mendocina Mariana Juri, que responde al gobernador Alfredo Cornejo; y la santafesina Carolina Losada, que (dato aparte) no acompaña a Lijo. La indefinición que hay en el bloque es la mayor incertidumbre de cara a la sesión.

El oficialismo no tiene interés en habilitar el dictamen porque de esa manera facilitaría su tratamiento el recinto. Apoya a García Mansilla el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, y aspiran a sumar a otros senadores aliados que ya apoyaron a Lijo: son el correntino Carlos “Camau” Espínola; el salteño Juan Carlos Romero; la tucumana Beatriz Ávila; y el misionero Carlos Arce.

García Mansilla ya ejerce como juez de la Corte, mientras que Lijo no pudo jurar porque el tribunal no le aceptó el pedido de licencia en su juzgado, y le exige renunciar. Ante el peligro de que el Senado rechace su nombramiento y se quede también sin su puesto original, Lijo no dimite y espera que la Cámara alta defina su situación.

Corresponsalía Buenos Aires