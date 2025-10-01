Proyecto de asfalto en Fernández Oro genera tensiones en el Concejo Deliberante

El Concejo Deliberante vivió días de tensión por un proyecto que presentó el Ejecutivo municipal para un plan de obra de asfalto de ocho cuadras con pago total a cargo de los frentistas. Vecinos autoconvocados pidieron que el municipio absorba la mitad del gasto y los concejales devolvieron el proyecto a comisión para revisar alternativas.

Mientras tanto, el intendente Gustavo Amati afirmó que es un proyecto en evaluación por lo que están «abiertos a cualquier recomendación menos al 50%, es imposible para el municipio afrontarlo». Además, sostuvo que el registro de oposición está abierto «si la mitad de los vecinos no quieren la obra, no se hace y se lleva a otro barrio».

El proyecto establece distintas modalidades de pago para los frentistas que deberán afrontar el costo total de las obras de asfalto. En primer lugar, quienes opten por el pago contado accederán a un descuento del 15% sobre el valor correspondiente, el cual deberá calcularse al momento de efectuar el pago.

Por otro lado, se contempla la posibilidad de financiar el monto en cuotas. Para quienes elijan un plan de hasta seis cuotas, se aplicará una tasa de interés del 3,38%, calculada sobre el valor individual de cada frentista. En el caso de optar por un plan de hasta 12 cuotas, la tasa de interés será del 3,35%, también calculada según el monto correspondiente a cada frentista.

Para jubilados, pensionados, personas con discapacidad (certificadas por Desarrollo Social) y frentistas con montos superiores a 6 millones de pesos, se contempla un plan especial de hasta 72 cuotas con una tasa del 4,65%.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Gustavo Amati (JSRN) sostuvo que es «imposible» para el municipio afrontar el 50% o el 100% de la obra, «hoy estamos viviendo un mundo diferente a otras gestiones, no tenemos un acompañamiento del gobierno nacional, no hay obras del gobierno nacional, no hay fondos, no hay absolutamente nada», además agregó que todavía cuentan con «una coparticipación totalmente desactualizada del 2010 con 8600 habitantes».

Según el proyecto al que accedió este medio, los costos del pavimento van de desde los 1.974.063 por 22,55 m2 hasta los 21.312.448 por 286,64 m2. Sin embargo, el jefe comunal afirmó los valores para el caso de los frentistas rondan entre los 3 y los 6 millones de pesos aproximadamente.

En relación a las cuotas, Amati sostuvo que se estuvo hablando de una cuota máxima de 200.000 pesos, «Hay vecinos que van a pagar 300.000 pesos de cuota, capaz. Algunos 200, algunos 150 y todo eso va a variar el tiempo de financiación, la cantidad de cuotas, entre otras cosas», afirmó. Sin embargo, sostuvo que el índice de intereses de las cuotas es algo en evaluación, «el cálculo se hizo por la tasa de interés que tiene hoy la Secretaría de Hacienda, pero ahí estamos evaluando de hacerlo con otro índice mucho más bajo que es el índice de la construcción».

Sobre este punto, el concejal Christian Artero advirtió que muchas de las viviendas tienen entre 20 y 30 años, y que gran parte de los frentistas son jubilados con ingresos mínimos. “Quien gana 400.000 pesos no puede pagar cuotas de 40.000 o 50.000 pesos”, señaló.

Según el simulador, una primera cuota de 104.651 pesos puede escalar hasta 434.872 pesos en la número 71. “Pagas cuatro veces el valor de la obra”, agregó Artero y afirmó que «los municipios siempre absorben una porción».

El concejal calificó el proyecto como “impagable” y señaló que el Concejo Deliberante resolvió «frenar» su avance. Además, se comprometió a brindar una respuesta en los próximos días, con el objetivo de analizar alternativas que permitan mejorar la propuesta actual.

La comparación del plan de asfalto con otros municipios del Alto Valle

Según el concejal, en comparación con otras localidades aledañas, el proyecto de asfaltado «está muy por encima también de los valores promedios que cuesta el metro cuadrado de asfalto». En Cipolletti, un lote tipo de 300 m2 tiene un costo estimado de 4,3 millones de pesos por frentista. En Roca, una propiedad de las mismas dimensiones alcanza los 5,16 millones.

Sin embargo, el intendente Amati explicó que el cálculo realizado por el municipio se basa en los metros de frente de cada terreno, multiplicados por la mitad del ancho de la calle. Ese resultado se multiplica por el valor del asfalto, que ronda los 70 mil pesos por metro cuadrado. “La empresa no nos va a hacer ningún descuento porque la obra ya fue licitada. Todo lo que se descuente a los frentistas lo absorberá el municipio”, sostuvo.

Además, sostuvo que en otras localidades los planes abarcan más de 100 cuadras mientras que en Fernández Oro son ocho «no es mismo el precio que ponen las empresas por ocho cuadras que hacer 50 o 100 cuadras de asfalto».

Por último, en relación a las tasas municipales el intendente sostuvo que se destinan a otros servicios y no al asfalto, «no es que estás pagando el asfalto por adelantado por pagar las tasas municipales, vos estás pagando un servicio para que te pasen a buscar la basura todos los días, para que te rieguen la calle, para que te mantengan el podado, entre otras cosas».