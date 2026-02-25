Crisis universitaria: la UNRN declaró la emergencia presupuestaria y alertó por el impacto en becas

La decisión se resolvió por unanimidad en la primera sesión ordinaria del año. Foto: archivo.

El Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica de la Universidad Nacional de Río Negro declaró este miércoles la emergencia presupuestaria, salarial y en defensa de la legalidad, en su primera sesión ordinaria del año. La decisión fue votada por unanimidad.

En el pronunciamiento, el órgano universitario sostuvo que la situación actual “configura una emergencia que compromete el sostenimiento del sistema universitario público, gratuito y de calidad”, y advirtió que afecta el funcionamiento normal de la institución.

La UNRN recibió menos de la mitad del presupuesto que solicitó para 2026

El Consejo puso cifras concretas sobre la mesa para dimensionar el problema. Para 2026, la universidad solicitó un presupuesto de $80.267 millones, pero el monto asignado ronda los $36.153 millones, apenas el 45% de lo requerido, lo que deja una brecha superior a $44.114 millones.

A esa diferencia se suma el impacto de la inflación. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, el aumento de precios fue del 259,3%, lo que encareció de manera significativa los costos de funcionamiento diario de la institución.

“Esta combinación de subfinanciamiento, pérdida salarial y aumento sostenido de costos configura una situación crítica”, afirmaron desde el Consejo, y aclararon que el problema va más allá del ámbito universitario.

En ese sentido, remarcaron que el desfinanciamiento “no es un problema sectorial, sino una definición de política pública”, y ratificaron el respaldo a las acciones administrativas y judiciales en curso. También instaron al Poder Ejecutivo a asumir su responsabilidad y reafirmaron el compromiso con la defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad.

«Este Consejo ratifica la vigencia de la emergencia presupuestaria de la Universidad Nacional de Río Negro, entendiendo que la misma se ha profundizado en el actual contexto», Universidad Nacional de Río Negro.

Becas desactualizadas y riesgo en la permanencia en la universidad

Desde el Consejo advirtieron que la crisis que atraviesa la universidad no apareció de un día para el otro, sino que se viene profundizando con el paso del tiempo. En ese contexto, señalaron que hubo “una significativa pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes”, acompañada por menos recursos para sostener la investigación y las políticas de inclusión.

La situación también golpea de lleno a los estudiantes. Según expresaron, las becas quedaron desactualizadas frente a la inflación y hoy resultan insuficientes. “Afectan directamente la permanencia de estudiantes y profundizan las desigualdades”, alertaron en el documento.

En el texto, además, se recordó que el Congreso sancionó la Ley N° 27.795 de Financiamiento Universitario para garantizar el financiamiento del sistema universitario. Sin embargo, remarcaron que su incumplimiento “profundiza la incertidumbre y agrava el escenario actual”, tanto para quienes trabajan como para quienes estudian en la universidad.

Las autoridades fueron críticas con las propuestas salariales discutidas a nivel nacional. Consideraron que los aumentos planteados son “insuficientes, no retroactivos y diferidos”, y que no alcanzan para recuperar lo perdido ni respetan el marco legal vigente.