Desafío Atenea: UNRN invita a estudiantes a competir por 30 millones en un nuevo programa de Iván de Pineda

El saber sale de las aulas rionegrinas para mudarse a la pantalla grande. La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), a través de su Dirección de Desarrollo Estudiantil, lanzó una convocatoria abierta para que alumnos de todas sus sedes participen en Desafío Atenea.

El Desafío Atenea es una competencia nacional de cultura general y creatividad producida por Kocawa y el canal de streaming OLGA, que contará con la conducción del icónico Iván de Pineda. El certamen no solo busca integrar federalmente a las universidades de todo el país, sino que ofrece un incentivo histórico: un premio de 30 millones de pesos para el equipo ganador.

Desafío Atenea de Iván de Pineda y Olga: cómo formar equipo y representar a la UNRN

Para esta competencia, la organización ha establecido requisitos claros que fomentan el trabajo colaborativo. Los estudiantes de la UNRN que deseen postularse deberán conformar grupos de tres integrantes.

Un dato clave es que, si bien todos los miembros deben pertenecer a la misma universidad, el reglamento permite (y alienta) la interdisciplinariedad: los equipos pueden estar compuestos por alumnos de diferentes carreras, potenciando así diversas áreas del conocimiento.

Desde la institución rionegrina se busca que el talento local tenga una presencia contundente en el certamen, que se grabará durante el mes de abril en un teatro de la Ciudad de Buenos Aires, garantizando un despliegue de producción de primer nivel.

Desafío Atenea de Iván de Pineda y Olga: los detalles del premio y la inscripción con la UNRN

El atractivo principal de Desafío Atenea, más allá de la experiencia de aprendizaje compartido, es su impactante esquema de reconocimientos. El equipo que logre sortear las pruebas de inteligencia y creatividad se alzará con:

30 millones de pesos para el grupo ganador.

de pesos para el grupo ganador. Reconocimientos institucionales al mérito académico y cultural.

Una plataforma de visibilidad nacional para los jóvenes talentos universitarios.

Las inscripciones ya se encuentran habilitadas. Los equipos interesados en representar a la UNRN pueden registrarse a través del sitio web oficial www.desafioatenea.com o seguir las actualizaciones en la cuenta de Instagram @desafio.atenea.

Iván de Pineda y OLGA: una fórmula ganadora para el Desafío Atenea

La elección de Iván de Pineda como conductor refuerza el perfil de «espectáculo del conocimiento» que busca el programa. El modelo y presentador, referente indiscutido de los formatos de preguntas y respuestas, se suma a la visión innovadora de OLGA, el medio de streaming que ha revolucionado el consumo de contenidos digitales en el último año.

Con esta alianza, Desafío Atenea promete ser el evento educativo y de entretenimiento más relevante del primer semestre de 2026.