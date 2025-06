Cristina Kirchner, las reacciones políticas, argumentos y protestas: qué pasó después que la Corte Suprema confirmó la condena

La Corte Suprema dejó firme la sentencia por corrupción contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad. De esta manera, la expresidenta deberá afrontar una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por delitos de corrupción. El presidente Javier Milei celebró mientras que el peronismo en pleno y movimientos sindicales estallaron en críticas y se mantienen en estado de alerta en distintos puntos de la Argentina.

La sentencia es por la denominada “Causa Vialidad” en la que también están, entre otros, condenados el empresario Lázaro Báez y al ex Secretario de Obras Públicas, José López.

El máximo tribunal de la Nación, integrado por Horacio Rosatti -presidente-, Carlos Ronsekrantz -vicepresidente- y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad el recurso extraordinario que habían presentado los abogados de CFK para que se revisen los fallos que habían dictado los tribunales inferiores.

De esta forma, convalidó la sentencia que en 2022 dictó el Tribunal Federal Oral N°2 y que 2024 ratificó la Cámara de Casación Penal. En ambas instancias se la consideró “autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.

«Justicia. Fin»: Qué dijo Milei y dónde estaba Cristina Kirchner cuando se conoció el fallo de la Corte Suprema

Tras darse a conocer el fallo, el presidente, Javier Milei, posteó en sus redes sociales desde Israel: “Justicia. Fin”. Y añadió “la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”.

Al momento de conocerse el fallo, CFK se encontraba en la sede del Partido Justicialista en el barrio del Balvanera de la Ciudad de Buenos Aires, junto a senadores de su espacio. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se hizo presente momentos antes y se retiró antes de la comunicación.

Cristina Kirchner habló de «Cepo al voto popular» al conocer el fallo

Luego de trascender el fallo, CFK habló en la puerta del edificio flanqueada por su hijo Máximo y por su cuñada Alicia Kirchner.

Allí CFK afirmó que “al cepo económico el Poder Judicial le agregó el cepo al voto popular”, dando a entender que no podrá ser candidata en las próximas elecciones. Acto seguido calificó a la Corte como un “triunvirato de impresentables” y de “tres monigotes”, al tiempo que afirmó que la causa tiene unos “tiempos electorales impresionantes”.

También tildó de “monigote” a Milei y dijo que es el poder económico es el que impulsó la sentencia para “evitar que el peronismo sea alternativa cuando esto se desplome”.

En la misma línea reiteró que “estar presa es un certificado de dignidad” y recalcó: “Ahora me voy a mi casa porque nosotros los peronistas no nos profugamos como la derecha mafiosa”.

De cuánto es el plazo para definir donde cumplirá su condena Cristina Kirchner

Tras la decisión de la Corte, se abre un plazo de cinco días para que la justicia decida dónde cumplirá la condena. Por razones de edad, se entiende que la ex presidenta pedirá una detención domiciliaria.

La decisión técnica jurídica de la Corte Suprema es la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que la autoriza a rechazar un recurso extraordinario por considerarlo sin fundamentos.

Los abogados defensores de CFK habían presentado el recuerso de queja invocando fallas procesales y la violación de principios de inocencia, entre otros aspectos.

Minutos antes de difundirse la sentencia el clima social comenzó a crisparse con cortes sincronizados de las principales autopistas y arterias de ingreso a la Capital Federal realizados por sindicatos y representantes de organizaciones sociales.

La tensión también se vivió en la puerta de Tribunales donde la policía tuvo que desplegar un operativo especial y un vallado perimetral sobre la calle Uruguay para permitir la salida de los tres jueces de la Corte.

La decisión de la CSJ se produjo luego de que Cristina Fernández lanzó su candidatura a diputada provincia por la tercera sección en la provincia de Buenos Aires. De allí que lo que determinó la CSJN tiene un alto impacto político porque le permite al kirchnerismo hablar de proscripción, además de obligar al peronismo a una reconfiguración de su esquema de poder.

Si bien CFK había anunciado su postulación, el plazo para la presentación de listas vencía el 19 de julio, con lo cual el fallo de la Corte le impediría su inscripción.

Argumentos de la Corte Suprema

Pese a haberse amparado en el artículo 280 que le da la posibilidad de no ofrecer fundamentos la decisión, la Corte decidió argumentar su decisión y lo hizo a través de un escrito de 26 páginas que fue consensuado por los tres cortesanos.

“Las dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida – valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, esgrimió la Corte.

En consecuencia enfatizó que “el debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley. Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente”.

Asimismo señaló que “la imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación”.

Los jueces entendieron que “no se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte”.

En otro punto de su explicación, la Corte rechazó el argumento que pretendía quitar responsabilidad a CFK de la adjudicación de la obra pública.

En ese sentido, consideró que CFK “relegó la ventaja económica para la administración pública por la ventaja económica para los intereses particulares a la postre beneficiados” y de que ‘Fernández de Kirchner se representó los elementos objetivos del tipo al momento de dar comienzo a la acción típica y que previó la realización de estos y, por tanto, la producción del resultado”.

Y añadió: “Asimismo, se pudo acreditar que la encausada quiso que el resultado delictivo sea una consecuencia de su propia acción y tuvo, además, el ánimo de lucro”.

La respuesta del universo político al fallo de la Corte Suprema sobre Cristina Kirchner

El universo político reaccionó ante el fallo judicial que marcó una bisagra en la historia argentina. El presidente Javier Milei celebró que la Corte Suprema de Justicia ratificara este martes la condena de prisión de Cristina Kirchner en la causa Vialidad, mientras que el peronismo en pleno y movimientos sindicales estallaron en críticas y se mantienen en estado de movilización en distintos puntos de la Argentina.

Fuera del país, Milei publicó un mensaje en la red social X donde aplaudió la decisión del Máximo Tribunal y ratificó que no existía un “pacto” con Cristina para que pudiera ser candidata. “Justicia. Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuestos en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, escribió el presidente desde Israel, donde se encuentra de gira.

El PRO de Mauricio Macri también elogió la determinación de la Corte, aunque lo hizo con un escueto mensaje: “Sentencia confirmada, justicia demostrada”.

Por su parte, Mauricio Macri publicó: «Finalmente, después de un período muy largo, el trabajo impecable de la Justicia culmina hoy con este fallo histórico. Los argentinos debemos estar tranquilos porque los mecanismos de la República se expresaron con libertad. De todas maneras, no deja de ser un día triste, porque ver a una expresidenta condenada por corrupción, sabiendo de la destrucción que eso significó para el país, no nos da motivos para celebrar nada».

Cristina recibió la noticia que ya anticipaba en la histórica sede porteña del Partido Justicialista, donde obtuvo el apoyo de senadores, diputados, gobernadores y dirigentes peronistas. El mandatario bonaerense Axel Kicillof, quien se encuentra en pleno acercamiento con la exmandataria, y el exministro de Economía Sergio Massa, que se mantenía en el ostracismo, sobresalieron entre las presencias.

Los distintos pronunciamientos en defensa de Cristina se fueron conociendo horas antes del fallo, cuando el clima ya anticipaba un fallo adverso para la dos veces presidenta. “Democracia en peligro”, “proscripción” y “persecución” fueron las advertencias más repetidas, mientras volvía a la memoria el antecedente de Lula Da Silva en Brasil, quien se comunicó con Cristina para evaluar acciones internacionales.

Por la mañana, Cristina le adelantó al bloque de senadores de Unión por la Patria que la Corte dictaría este martes su condena. “La Justicia actúa de forma acelerada para ver si la pueden sacar de la cancha porque tienen miedo que Cristina arrase en la provincia de Buenos Aires y sea la próxima presidenta”, lamentó José Mayans, líder de la bancada.

Otra referente del bloque de senadores, Juliana Di Tullio, también predijo el fallo: “Lo peor va a suceder, que es proscribir a la jefa de la oposición. Este es un fallo político. Cristina hace muchos años que viene diciendo que el fallo está escrito. Simplemente ella sabía que iba a suceder hoy. Y la verdad es que todos sabíamos que iba a suceder hoy porque lo fueron adelantando en los medios, que son los autores de este fallo”.

“Esto es una vergüenza, es un escándalo, ha terminado con el Estado de Derecho. Lo que están por hacer es una herida muy grande para nuestro país. La Argentina va a sufrir muchísimo. Van a meter presa a una expresidenta que durante ocho años le cambió la vida a este país con millones de argentinos que la aman”, planteó Di Tullio.

El exministro Massa reapareció en la sede del PJ y rompió el silencio en la red social X, donde sostuvo que la causa Vialidad “está plagada de irregularidades”. El Frente Renovador señaló en un comunicado que “la judicialización de la política no puede reemplazar el funcionamiento pleno de la democracia en nuestra República”.

El fallo incluso fue repudiado por Alberto Fernández, quien mantuvo una interna feroz con su vice. “Nunca me callé ante las injusticias y sigo fiel a mis convicciones. En un Estado de Derecho, los opositores no se persiguen judicialmente, se los juzga conforme a la ley. Algo que no ha ocurrido con CFK”, planteó el exmandatario.

Sumó su apoyo a Cristina el exgobernador salteño Juan Manuel Urtubey, otro dirigente peronista que se mantenía en silencio, quien denunció un “linchamiento” y “un disparate jurídico con tufillo a proscripción”.

En el plano sindical, la CGT emitió un comunicado donde alertó que “la democracia está en peligro” y expresó su “solidaridad y apoyo incondicional” a Cristina. “En vísperas de una nueva elección, cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación”, aseveró la central obrera.

La CTA de los Trabajadores y la Autónoma unificaron también un pronunciamiento. Denunciaron que la Corte “fue llamada a ejecutar una orden de los poderes fácticos para proscribir y encarcelar a Cristina Kirchner”. También rechazó el fallo la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), entre otros.

La reacción de la Coalición Cívica: «Es corrupción o justicia»

La Coalición Cívica recibió con satisfacción el fallo. Cabe recordar que la primera denuncia por direccionamiento de la obra pública fue realizada en 2008 por Elisa Carrió y otros dirigentes del partido, hasta que en 2016 se sumó otra de Javier Iguacel, responsable de la Dirección Nacional de Vialidad durante el macrismo.

“Es corrupción o justicia. Con esas palabras (el fiscal Diego) Luciani describió una lucha de muchos años, cuando Lilita me pidió redactar juntas la denuncia”, rememoró la diputada Paula Oliveto, y agregó: “Fueron años difíciles para los argentinos y para nuestras familias. Solo pedimos justicia y que devuelvan lo robado”.

El presidente del partido, el diputado Maximiliano Ferraro, enfatizó: “Este fallo no es revancha ni persecución, es Justicia. Y es también un mensaje, para el presente y para el futuro, para los que gobiernan hoy y para los que aspiran a gobernar mañana: la corrupción tiene consecuencias y la impunidad es una ilusión de la soberbia de los poderosos”.

También recibió con beneplácito el fallo el bloque de diputados de la UCR, que encabeza el cordobés Rodrigo De Loredo. “Se cierra una etapa oscura de la vida institucional argentina, marcada por la corrupción estructural, los abusos de poder y la impunidad ejercida desde las más altas esferas del Estado”, sentenció la bancada.

Para los radicales liderados por De Loredo, “este fallo representa un mensaje contundente: en la Argentina del futuro no puede haber lugar para quienes utilizan el poder público para beneficio propio”.

Protestas y manifestaciones tras conocerse el fallo de la Corte Suprema a Cristina Kirchner

Una multitud se agolpó en la sede porteña del PJ para escuchar el discurso de Cristina tras conocerse el fallo judicial, mientras otro grupo de militantes aguardó la llegada de la expresidenta a su departamento del barrio porteño de Constitución, en las inmediaciones de Avenida San Juan y San José. Uno de los sitios donde la condenada podría cumplir la prisión domiciliaria.

En los accesos al Palacio de Tribunales, la Policía Federal realizó un operativo de seguridad, aunque hubo pocos manifestantes. Los jueces de la Corte se retiraron del edifico por la puerta trasera.

A la vez, desde el mediodía se registraron piquetes de gremios y agrupaciones políticas en accesos clave a la Ciudad de Buenos Aires. El Ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich envió a fuerzas federales para liberar el tránsito.

Los cortes se realizaron en diversos puntos sobre Panamericana (a la altura de la YPF en Pacheco); Camino del Buen Ayre y Acceso Oeste; Autopista Ricchieri (frente al predio de la Asociación del Fútbol Argentino) y Autopista Buenos Aires-La Plata (entre Quilmes y Avellaneda). Una de las protestas principales se instaló en torno al puente Henry Ford, cerca del ramal Pilar, e incluyó un abandono de tareas en las plantas de la zona.

Los piquetes fueron protagonizados por trabajadores del gremio SMATA (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor), con bombos y neumáticos, además de militantes del Movimiento Evita (agrupación ligada al kirchnerismo) y delegados de la CGT.

Entre los dirigentes que se movilizaron en apoyo a Cristina estuvieron Ricardo Pignanelli y Francisco “Paco” Manrique (SMATA), Sergio Palazzo (La Bancaria), Abel Furlán (UOM); Héctor “Etín” Ponce (ATILRA); Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Víctor Santa María (Suther) y Daniel Catalano (ATE Capital), entre otros.

Las concentraciones y manifestaciones también se trasladaron a distintos puntos del país, como Rosario, Mendoza, Mar del Plata, Quilmes y Bariloche.