Máximo Kirchner endureció la interna peronista y reclamó respaldo a Cristina Kirchner

A un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes y militantes cercanos a la expresidenta realizaron este sábado un banderazo en Parque Lezama para reclamar por su libertad y reivindicar su liderazgo político. El único orador del acto fue el diputado nacional Máximo Kirchner, quien aprovechó la convocatoria para lanzar fuertes críticas hacia sectores del peronismo que cuestionan la conducción de la exmandataria.

Ante una multitud que acompañó con cánticos de «Vamos a volver», el dirigente de La Cámpora sostuvo que «está muy claro quién debe ser la conductora de este proceso», en referencia a Cristina Fernández de Kirchner, y cuestionó a quienes hablan de unidad dentro del movimiento justicialista.

“Los que todos los días hablan de unidad ni siquiera son capaces de ir a verla a San José 1111 para ver cómo está”, afirmó, en una frase que fue interpretada como una crítica directa al gobernador bonaerense Axel Kicillof y a otros sectores del peronismo dialoguista.

Críticas a la dirigencia y al rol de Cristina

Durante su discurso, Máximo Kirchner sostuvo que existen dirigentes que buscan desconocer el liderazgo de la ex presidenta y cuestionó a quienes comenzaron a discutir su conducción política una vez que quedó detenida.

“Algunos esperaron a poner en duda la conducción una vez que estuvo presa, pero cuando estaba libre y se presentó a elecciones, nadie asomó la cabeza”, expresó.

También defendió el legado de Cristina Kirchner y recordó decisiones tomadas durante sus gobiernos, como la recuperación de las AFJP, la reestatización de YPF y la confrontación con los fondos buitre.

“Nunca va a dar la manito y hacer el muertito ante el poder económico. No lo hizo y no lo hace”, remarcó.

Mensajes hacia la interna del PJ

El legislador también cuestionó a dirigentes y gobernadores peronistas que mantienen acuerdos parlamentarios con el Gobierno nacional. Entre ellos mencionó al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, a quien responsabilizó por acompañar iniciativas impulsadas por el oficialismo.

Además, lanzó una crítica a quienes, según dijo, priorizan intereses personales por encima de los del movimiento.

“El problema es que hay dirigentes que ven al peronismo como un vehículo de acceso al poder y no como una doctrina que pone al pueblo de pie”, señaló.

La unidad como desafío electoral

Pese al tono confrontativo, Máximo Kirchner insistió en la necesidad de construir una unidad opositora, aunque advirtió que esa convergencia debe evitar errores del pasado.

“Queremos tener una candidata y no candidatos por default”, afirmó, en otra frase interpretada como una referencia a la disputa interna por el liderazgo del espacio.

Sobre el final, sostuvo que la Argentina necesita una alternativa política que priorice las demandas sociales y concluyó: “Es necesario que en la Casa Rosada vuelva a haber alguien que no ponga sus intereses personales por encima de la gente. Hay un pueblo que tiene sed de futuro y de trabajo”.

El acto volvió a mostrar la centralidad que conserva Cristina Kirchner dentro del sector más duro del peronismo y dejó expuestas las tensiones que atraviesan al espacio de cara a la reorganización política y electoral de los próximos meses.