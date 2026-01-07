Crítica libertaria al cobro de la tasa vial en otro municipio de Neuquén: qué localidades la aplican

Críticas al cobro de la tasa vial en otro municipio de Neuquén. Foto: archivo Cecilia Maletti.

La aplicación de la tasa vial en un nuevo municipio de Neuquén encendió las críticas del diputado nacional por La Libertad Avanza, Gastón Riesco. El legislador apuntó en su cuenta de X contra el proyecto de Villa La Angostura para imponer este tributo luego de un primer intento para hacerlo en 2024 que no avanzó en el Concejo Deliberante.

«Quieren instalar otra tasa vial más en Neuquén. El libreto de siempre: Estado ineficiente, impuesto nuevo«, cuestionó el dirigente libertario.

La iniciativa fue presentada por la municipalidad de Villa La Angostura, con el argumento de ampliar la recaudación y darle respuesta a la creciente demanda de servicios e infraestructura de la localidad, según explicó a Diario RÍO NEGRO su intendente, Javier Murer.

Tasa vial en otro municipio de Neuquén: «Exceso de política y gasto»

El jefe comunal dijo que la retención no superaría los $4.000 o $4.500 en el caso de los tanques de grandes dimensiones, como los de las camionetas, que se completan con cargas cercanas a los $100.000. Destacó que, en el caso de los vehículos más chicos, el impacto sería todavía menor, de alrededor de $2.500.

En su mensaje de X, Riesco citó la nota de este diario sobre el tema y dijo que el problema en el municipio cordillerano «no es la falta de plata, es el exceso de política y gasto«.

«Basta de meterle la mano en el bolsillo al que labura», finalizó el diputado, electo para ocupar una de las bancas del Congreso de la Nación en las elecciones de octubre pasado, cuando encabezó la boleta del oficialismo nacional para la Cámara Baja.

Murer informó que la propuesta tomará como base la ya se envió en 2024. El tratamiento en el Concejo Deliberante podría ocurrir durante el transcurso de enero. «Agregaremos las sugerencias que nos marquen«, aseguró el jefe comunal sobre el debate con los concejales.

Como ocurre en el resto de las localidades que la aplican, la alícuota a cobrar sería de 4,5% sobre el valor del litro neto de combustible.

Tasa vial en otro municipio de Neuquén: qué localidades la aplican

De acuerdo a los últimos datos de la subsecretaría de Coordinación Fiscal de Nación, Villa La Angostura se convertiría en la decima localidad de la provincia en implementar el tributo.

Hasta marzo del año pasado, cuando se actualizó la información del organismo nacional, el cobro de la tasa ya estaba vigente en Neuquén capital, Centenario, Cutral Co, Plaza Huincul, Plottier, Junín de los Andes, San Martín de los Andes, Senillosa y Villa Pehuenia.

La aplicación de esta alícuota surgió hace dos años, como una forma de compensar el recorte de fondos nacionales para el financiamiento de los sistemas de transporte público en los municipios.

En el caso de La Angostura, por ejemplo, el dinero se destinaría a fines específicos, vinculados al desarrollo de pavimento y al mejoramiento de los servicios, entre otros.

Tasa vial en otro municipio de Neuquén: los planteos en la Justicia

Sin embargo, el tema no estuvo exento de polémicas y hubo presentaciones en la justicia para frenar la instauración de la tasa.

En 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) rechazó un pedido de las cámaras empresarias de San Martín de los Andes para suspender, como medida cautelar, la tasa vial que había aprobado el Concejo Deliberante de esa ciudad.

La cuestión de fondo, vinculada a la constitucionalidad o no de la ordenanza, quedó pendiente de revisión por parte de los jueces.

En febrero del año pasado, como paso previo a esa definición, se pronunció el fiscal general de la provincia, José Gerez, quien propuso rechazar el planteo de la parte actora al considerar que el marco constitucional «no se había alterado».