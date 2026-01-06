Francisco Sánchez volvió a escena con otro partido político: «Neuquén necesita un proyecto propio»

El exdiputado nacional del PRO y exsecretario de Culto del gobierno de Javier Milei, Francisco Sánchez, reapareció en la escena política de Neuquén y anunció su incorporación al partido provincial Cumplir. Se trata del espacio que conduce Brenda Buchiniz en la Legislatura.

A través de un posteo en la red social X, el exfuncionario se mostró con la diputada en su despacho. «Apoyo el cambio a nivel nacional, pero Neuquén necesita un proyecto propio. Por eso estoy en Cumplir, un espacio provincial», describió.

Sánchez integró el gabinete de Horacio «Pechi» Quiroga en Neuquén capital, fue concejal y luego diputado nacional por el bloque de Juntos por el Cambio, siendo afiliado al PRO.

Con la asunción de Milei en la presidencia, fue nombrado secretario de Culto de la Nación, cargo en el que estuvo apenas siete meses.

El perfil de Sánchez cobró notoriedad en mayo del 2024, cuando participó en un encuentro del partido Vox en España. Durante su intervención, se manifestó en contra del aborto legal, criticó las leyes de divorcio vincular y expresó su rechazo al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Estas declaraciones generaron controversia y pusieron en el centro de la escena su visión conservadora, la cual no siempre coincidía con las posturas del gobierno.

Francisco Sánchez, con otro partido político: qué es Cumplir

Este nuevo rumbo político anunciado a través de sus redes sociales se da tras prácticamente un año sin actividad pública. Si bien en su momento se había especulado con una afiliación a La Libertad Avanza, finalmente el legislador no participó del armado del partido en Neuquén como sí hicieron otros exPRO como David Schlereth y Nicolás Montero.

«Me fui del PRO hace más de un año, cuando eligió ser parte del populismo provincial», explicó ayer en su posteo de X en relación con el alineamiento del partido amarillo a Rolando Figueroa.

«El cambio real se disputa, y será con Cumplir», anunció. Cumplir es un partido provincial, no de distrito, por lo que no puede participar en elecciones nacionales. En la Legislatura había conseguido cuatro bancas apoyando la candidatura de Carlos Eguía, en 2023, pero solo quedó con el sello Buchiniz, quien integra un bloque unipersonal.