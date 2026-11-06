Milei ante la Sociedad Rural: «La centralidad en la creación de riqueza es de los empresarios, no del Estado»

El presidente Javier Milei encabezó este viernes la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina. Acompañado por el titular de la entidad, Nicolás Pino, integrantes del Gabinete nacional, dirigentes y funcionarios, el mandatario ratificó el rumbo económico de la gestión y ponderó el rol del campo y de la iniciativa privada.

“La centralidad en la creación de riqueza es de los empresarios, no del Estado. El Estado debe fijar las reglas. No debe estorbar”, afirmó el Presidente. En su intervención, cuestionó las políticas que durante décadas responsabilizaron al sector privado y aseguró que la dirigencia, “en su afán recaudatorio, demonizó al que trabaja y produce”.

Al evaluar la coyuntura internacional y macroeconómica, atribuyó el incremento de los costos a la menor oferta de petróleo en el estrecho de Ormuz. En ese marco, descartó flexibilizar la política monetaria para incentivar la demanda o aplicar una devaluación para ganar competitividad. “No cuenten conmigo. No hay sustituto para la buena política económica”, enfatizó, al tiempo que reafirmó que el equilibrio fiscal no se negocia.

Impuestos, RIGI y penas al vandalismo rural

Entre los avances de su administración, Milei resaltó la reducción de las retenciones y otros tributos, que equivalen a una baja cercana a los cuatro puntos del PBI, reiterando la meta de eliminar definitivamente los derechos de exportación. También ponderó la remoción de más de 18.000 regulaciones, la desaceleración inflacionaria, la eliminación de la brecha cambiaria y la salida del cepo.

El mandatario remarcó las proyecciones del régimen de incentivos a las grandes inversiones y los avances legislativos impulsados para el sector primario:

“El plan que nosotros tenemos desarrollado implica que si la decisión de los argentinos es continuar con este modelo, desde que asumimos hasta el año 2031 estaríamos devolviendo a los argentinos US$500.000 millones”.

“El RIGI ya cosecha pedidos de aprobación por más de US$210.000 millones, con fábricas de acero, fábrica de urea y fábrica de automóviles entre sus adhesiones”.

“La Cámara de Diputados ha dado media sanción a un proyecto de ley que endurece las penas contra el vandalismo rural”.

Sobre el cierre del acto, el jefe de Estado envió un mensaje directo al sector agrario e industrial: “Sin empresarios que se animen, no hay trabajo que ofrecer y sin trabajadores, ni la mejor idea puede escalar”.

“Nuestro compromiso es seguir sacando obstáculos y diseñando reformas duraderas que resistan el paso del tiempo. Ustedes sigan haciendo lo que mejor saben hacer: arriesgar, producir y ganar mercado; inviertan, contraten, exporten e innoven”, concluyó Milei, renovando su agradecimiento a quienes “le ponen el hombro a la Argentina”.