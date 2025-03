De la alusión al «bombero» a la calificación de “estafa”: dirigentes de Río Negro opinaron del DNU

Senadores y diputados de Río Negro se expresaron en las redes sociales tras conocerse anoche la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei por el acuerdo con el FMI para obtener un nuevo crédito.

En las filas de los que aplaudieron la decisión encabezó la libertaria Lorena Villaverde que compartió una imagen realizada con inteligencia artificial que muestra al presidente vestido de bombero y afirmó: “Apoyar el DNU de acuerdo con el fondo” y aludió a la imagen al postear: “A nuestros bomberos que gobiernan el país, el peronismo les pisa la manguera”.

Según la diputada de LLA “el peronismo nos dejó un país en llamas, encaminado hacia la hiperinflación y con una deuda fenomenalmente grande y, extremadamente a costo plazo en el Banco Central, con los importadores, con bonistas internacionales y el FMI”.

Parafraseando con la realidad de los incendios forestales, Villaverde dijo que “hoy el fuego está controlado. El país está recuperando la paz. Y podemos empezar la reconstrucción”.

La dirigente celebró el acuerdo con el FMI “que nos posibilita la tranquilidad del tiempo y los fondos necesarios para comenzar a construir la nueva Argentina que votó el 56% del electorado. Una Argentina estable, previsible y en crecimiento que dé garantías a la inversión y genere trabajo para todos” y justificó el DNU al señalar que el peronismo no acompañaría una ley para ratificar el acuerdo con el organismo multilateral.

No se manifestaron públicamente hasta el momento los diputados que llegaron al Congreso con el PRO, Sergio Capozzi y Aníbal Tortoriello. Este último ya gestiona su pase a las filas libertarias. Tampoco los parlamentarios de JSRN, Agustín Domingo (diputado) y Mónica Silva (senadora).

Críticas desde el peronismo al DNU de Milei

En la vereda de enfrente Martín Soria (UP) eligió la frase “de estafa en estafa” para referirse al DNU del acuerdo con el FMI.

A través de sus redes sociales el roquense señaló: “Milei, que hace semanas engañó a medio planeta con criptomonedas truchas, ahora firmó un decreto ilegal para endeudar al país nuevamente con el FMI”.

Para cerrar deslizó: “Su única prioridad es garantizarle ganancias a los especuladores, a costa de todos los Argentinos”.

También el senador de UP Martín Doñate apuntó contra el acuerdo. “No vamos a reconocer esta deuda canalla: el golpe financiero que destruye la República”, posteó anoche tras conocerse el DNU que aún deja muchas dudas respecto del acuerdo alcanzado.

Para Doñate “la desesperación de Milei es total. Él mismo y todo su gabinete están involucrados en este verdadero delito de estirpe constitucional. Lo admite su propio decreto: si el FMI no les da dinero, su gobierno colapsa. No por herencia, no por terceros, sino por las propias decisiones que tomaron en estos meses”.

Tildó la medida como un “golpe de Estado en democracia” y un “modelo de saqueo”. También afirmó que “el Fondo Monetario Internacional es corresponsable de esta operación, y debe saber cuál es la posición de la oposición en nuestro país: este golpe financiero está quebrando el sistema institucional argentino y será desconocido”.

Desde el despacho de la senadora Silvina García Larraburu se trabaja en un pedido de informes formal respecto del acuerdo.