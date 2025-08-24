Decretos desactivados, leyes aprobadas y roces internos: el Gobierno quedó bajo presión en el Senado

La Libertad Avanza enfrentó una sesión en la que el Senado le aplicó un duro golpe al Gobierno: cinco decretos quedaron desactivados y se sancionaron leyes clave, entre ellas la que mejora el presupuesto universitario y declara la emergencia pediátrica por un año, con el hospital Garrahan como emblema.

Según fuentes del oficialismo, hubo una «impericia total» de la Casa Rosada, y las alarmas ya se proyectan hacia el recambio legislativo del 10 de diciembre, informó Infobae.

El bloque libertario reconoce que, aun si obtiene buenos resultados en las elecciones de octubre, no alcanzará el tercio propio en la Cámara alta. «Pasaríamos de los 6-7 actuales a entre 15 y 17 legisladores. Ya no estamos incomodando a aliados, sino que rompimos todos los puentes. Si encima no tenés una sola propuesta para hacer, la situación se convierte en extrema», admitieron desde La Libertad Avanza a este medio.

Durante la sesión del jueves, aliados hasta hace poco fieles al Ejecutivo sumaron votos y discursos a la andanada opositora.

La iniciativa de emergencia en discapacidad, vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, incluye reformas en las pensiones no contributivas y actualizaciones de aranceles y compensaciones económicas. Otra norma pendiente en la agenda busca modificar en profundidad la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), cuya tramitación se aceleró discretamente durante la reciente sesión.

La bancada oficialista vive tensiones: Losada cuestionada y Villarruel intenta mantener la calma

En el oficialismo se generaron también roces internos. La senadora radical Carolina Losada, aliada libertaria, enfrentó críticas dentro de su bloque por cambios recientes en su postura sobre presupuestos universitarios y otros temas.

Mientras tanto, la vicepresidenta Victoria Villarruel mantuvo un perfil positivo durante la sesión, conversando con distintos legisladores y generando comentarios sobre su aparente buen humor en medio de la tensión oficialista.