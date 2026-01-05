Río Negro adjudicó la obra del hospital de Barda del Medio: más de $8.200 millones en tres etapas hasta 2027

El gobierno de Río Negro avanzó con la adjudicación de la obra para la construcción del hospital de Barda del Medio, uno de los proyectos sanitarios más relevantes previstos para la zona. La decisión quedó formalizada en el último decreto del Poder Ejecutivo provincial tras la firma del contrato realizada en diciembre.

Según se detalla en el expediente, la obra fue adjudicada a la firma Quatro S.R.L., con domicilio legal en la ciudad de Cipolletti. El decreto establece que la propuesta fue considerada «beneficiosa y conveniente a los intereses de la provincia«.

En el proceso licitatorio se presentaron dos empresas, con ofertas que superaron los $8.300 millones. Ante esa situación, el organismo solicitó a las firmas una revisión de sus propuestas económicas. Luego de esa instancia, Quatro S.R.L. presentó una nueva oferta por un total de $8.207.256.719,46, acompañada por el cómputo y presupuesto, análisis de precios, plan de trabajo y curva de inversiones.

El acta de preadjudicación señala que la oferta quedó un 14,59% por encima del presupuesto oficial actualizado, pero aun así resultó conveniente para avanzar con la obra. Finalmente, el Ejecutivo resolvió adjudicar formalmente la construcción del hospital.

“Este nuevo hospital va a jerarquizar a la localidad, que hoy cuenta con una sala de salud, y a toda la región. Está pensado para responder a la demanda actual y también a la proyección a futuro”. Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro.

El proyecto prevé tres etapas de inversión

Imagen ilustrativa: Gobierno de Río Negro.

El decreto establece que el plazo de ejecución de la obra será de 660 días corridos, contados a partir del inicio formal de los trabajos. La inversión se ejecutará de manera escalonada en tres ejercicios presupuestarios.

Para el ejercicio 2025 se prevé un desembolso del 15% del monto total, en 2026 el 30% y en 2027 el 55% restante. Ese último año concentrará la mayor parte de la inversión prevista para el hospital.

El contrato incluye un anticipo financiero del 15% del monto adjudicado. Según se detalla, ese adelanto asciende a $1.231.088.507,92 y se otorgará “en un todo de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50º de la Ley de Obras Públicas”.

Además, la Provincia aprobó montos estimados para cubrir futuras redeterminaciones de precios, conforme al régimen vigente. Esos valores se distribuirán también entre los ejercicios 2025, 2026 y 2027.

Cómo será el nuevo hospital en Barda del Medio

El nuevo hospital será financiado con recursos del Bono VMOS, provenientes del acuerdo firmado entre la Provincia y las operadoras del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur. Se trata de una de las primeras obras de infraestructura sanitaria ejecutadas bajo este esquema, destinado a impulsar proyectos estratégicos en zonas de crecimiento.

La obra constituirá una obra histórica que ampliará de manera estratégica la cobertura en la región, garantizando atención de calidad para las y los vecinos de Barda del Medio y localidades cercanas como Sargento Vidal, San Isidro y Labrador.

El edificio se levantará sobre una manzana de 1.938 m2, ubicada entre las calles Fortín Vidal, José Hernández, Paraje El 15 y Primeros Pobladores. El diseño incluye guardia activa las 24 horas, shockroom, sala de rayos X, farmacia, vacunatorio, área de extracciones, consultorios externos -entre ellos odontología y ginecología- y espacios administrativos.

La infraestructura contempla además áreas técnicas, sectores de apoyo al personal de salud y una zona equipada para el movimiento de ambulancias y equipos médicos. El objetivo es garantizar un funcionamiento integral y reducir derivaciones a centros de mayor complejidad, como Cinco Saltos y Cipolletti.

El proyecto incorpora también obras urbanas complementarias: accesos vehiculares y peatonales, veredas, estacionamiento, cerramiento perimetral, parquización y mobiliario, para asegurar una integración adecuada con el entorno y mejorar la circulación de pacientes, personal y vehículos de emergencia.