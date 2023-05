Denuncian el vaciamiento del Codeci que impide asistir a las comunidades mapuches en Río Negro

El presidente del Codeci (Consejo de Desarrollo de Comunidades Indigenas) Newen Lonconman denunció el desfinanciamiento del organismo por parte del gobierno provincial.

“El Codeci está desarticulado y eso repercute en el trabajo con las comunidades y en el trabajo que realizamos que, en parte, es regularizar la tierra que las comunidades ocupan”, cuestionó Loncoman.

La sede del organismo está en Viedma donde, según el referente mapuche, no cuenta con recursos humanos ni técnicos para desarrollar las tareas estipuladas por ley (la regularización de la tierra, la salud y la la educación intercultural, la vivienda, la seguridad social y la comunicación).

“Hoy solo funciona la educación intercultural bilingüe en tanto tenemos 17 escuelas con esa modalidad”, señaló.

Solo seis personas trabajan en la sede del Codeci en Viedma. “Tenemos un delegado por zona y más de 190 comunidades. El trabajo que hacemos es amplio porque nos dedicamos a la situación social, jurídica, económica, colectiva e individual de la población que se reconoce como mapuche en la provincia. Una comunidad puede tener 100 o 50 familias, pero también hay pobladores dispersos. Ante esa complejidad, la tarea se complica”, aclaró.

La ley de creación del Codeci se aprobó en 1988, pero demoraron 10 años en aplicarla. “La aplicación fue presión de las mismas comunidades de la provincia que se movilizaron hasta Viedma. Recién en 2008 la Coordinadora Mapuche y el Codeci lograron aplicar la ley de relevamiento indígena y hasta 2012, se relevaron 70 comunidades”, recalcó.

Los años siguientes, el organismo desaceleró su funcionamiento y durante la última gestión provincial, aseguran, la situación empeoró. “Arabela Carreras se comprometió a aplicar la ley de relevamiento, el fondo de desarrollo para comunidades indígenas, a reglamentar la educación intercultural y avanzar en la propiedad comunitaria. Esta gestion deja el gobierno sin haber cumplido ningún punto”, señaló.

Consideró que “la falta de aplicación del derecho y de políticas públicas hace que los conflictos que se suscitan en la provincia con territorios que son ocupados por las comunidades vayan en crecimiento. Al no poder atender a las comunidades que históricamente reclaman regularización, que se las reconozca, se da un conflicto permanente”.

Un informe técnico de Altec que dio a conocer Loncoman da cuenta de que el 80% de las computadoras del organismo son “obsoletas”.

Loncoman mencionó también que el Codeci es uno de los únicos organismos estatales que no tiene intranet (la red pública de la cual dispone la función pública). “Las delegaciones de Bariloche e Ingeniero Jacobacci no cuenta con personal administrativo. Los consejeros nos ocupamos de hacer ese trabajo y recibimos la documentación que nos llegan de pobladores. En Valcheta están esta abriendo una oficina también sin personal y, en el Valle no tenemos ni oficina ni recursos administrativos. La consejera trabaja desde su casa”, puntualizó.

Por otro lado, destacó que si bien la movilidad es fundamental para la tarea que realizan, hoy el Codeci cuenta con una sola caminoneta para recorrer toda la provincia. Si bien se pidió la reparación de dos vehículos, todavía no tienen respuestas.

“Creemos que todo esto es parte de un plan de gobierno. El hecho de tener desfinanciado al organismo es claro: cuantas menos herramientas y recursos tenga el organismo, los representantes tienen menos posibilidades de llegar a los territorios y comunidades para solucionar los conflictos”, dijo.