Diego Valenzuela presidiría Migraciones y se define la estructura de la nueva agencia, los cambios que planifica el Gobierno

El Gobierno de Javier Milei planifica la estructura, atribuciones y objetivos que tendrá la nueva Agencia de Seguridad Migratoria. Según dijeron fuentes de Casa Rosada estará presidida por Diego Valenzuela, un dirigente vinculado a Patricia Bullrich. Habrá un cambio de paradigma sobre el ingreso de extranjeros, anticiparon desde el Ejecutivo.

Agencia con autonomía y cambios en la política migratoria

Según informó Infobae, la designación de Valenzuela ya fue tomada, aunque no se formalizó. Se espera terminar de definir la misión, facultades, organigrama, y coordinación con las fuerzas de seguridad que tendrá la agencia.

Se trata de un cambio estructural. Ya que hasta ahora, Migraciones funcionaba como una Dirección Nacional bajo el Ministerio del Interior. Con el cambio se busca que el área tenga mayor autonomía en la toma de decisiones sobre seguridad nacional, el control de fronteras y la prevención de delitos trasnacionales.

“Refleja la batalla cultural: reforma laboral, tributaria y, también, migratoria”, dijo una fuente del oficialismo citada por el medio de Buenos Aires, marcando que habrá un cambio de paradigma sobre la política migratoria.

“No permitiremos el ingreso de delincuentes, sin importar su país de origen”, agregó.

Cambios en las Fuerzas Armadas: designaciones del Gobierno de Javier Milei

El Poder Ejecutivo Nacional designó a los nuevos jefes de los Estados Mayores del Ejército, la Armada y el Estado Mayor Conjunto, además del Comandante de Operaciones Conjuntas, en una renovación integral de las cúpulas militares publicada hoy en el Boletín Oficial.

Mediante los decretos 885, 886, 887 y 888 de 2025, el Gobierno formalizó las designaciones del Vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del General de Brigada Héctor César Tornero como Comandante de Operaciones Conjuntas, del Vicealmirante Juan Carlos Romay como Jefe del Estado Mayor General de la Armada, y del General de División Oscar Santiago Zarich como Jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Según los considerandos de las normas, las designaciones se realizaron en función de las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas y de los antecedentes profesionales de los oficiales superiores seleccionados. Los cuatro militares asumen funciones de conducción estratégica en momentos en que el Ministerio de Defensa lleva adelante un proceso de reorganización institucional.

Con Infobae y Noticias Argentinas