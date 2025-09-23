Diputados: avanzan las interpelaciones a Karina Milei y a Mario Lugones por las presuntas coimas en Andis

El escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) salta de la Justicia al Congreso. La oposición firmó este martes dictámenes para interpelar en la Cámara de Diputados a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el caso que sacude desde hace un mes al gobierno de Javier Milei.

El dictamen de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coherencia (exlibertarios) e Innovación Federal (provinciales), que juntó 41 firmas, pide por Karina Milei y Lugones. La Libertad Avanza firmó un dictamen de rechazo, con 12 adhesiones. Hubo un tercer dictamen, de la Coalición Cívica, que pidió citar a Francos y Lugones, pero no a Karina.

Las interpelaciones quedaron listas para ser votadas en el recinto y, una vez que se sometan a votación, se fijará la fecha para que los funcionarios se presenten en el recinto. Sería la segunda interpelación llevada adelante en esta gestión, luego de que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistiera a fines de abril por el caso $LIBRA.

La comparación con el escándalo cripto da cuenta del endurecimiento de la oposición: mientras que el año pasado no hubo consenso para citar a Karina (acusada de haber vinculado a su hermano con los empresarios responsables del token), ahora no dudaron en convocarla por el caso ANDIS, donde se la acusa de cobrar coimas del 3%.

Ante las dudas legales que rondaban el debate, en la oposición primó el criterio de que Karina Milei puede ser citada a una interpelación porque, por un lado, el artículo 10 de la Ley de Ministerios le otorga rango de ministra, y por otro, el artículo 204 del reglamento de la Cámara habilita a convocar a secretarios de Estado.

“El silencio ya no es una opción”, sentenció la massista Sabrina Selva, autora de uno de los proyectos de interpelación, tras repasar el contenido de los audios de Diego Spagnuolo. Selva advirtió que Spagnuolo “no es solo el funcionario que estaba a cargo de la ANDIS, sino que es el que más encuentros tuvo con Milei en Olivos”.

Por su parte, Margarita Stolbizer, de Encuentro Federal, sostuvo que “el oficialismo debe desdramatizar un pedido de interpelación y demostrar que, si no tiene nada que responder, debe venir a dar explicaciones al Congreso”.

En defensa de ese despacho, el “lilito” Juan Manuel López opinó que Karina “ya se tendría que haber presentado ante la Justicia para ponerse a disposición y brindar su versión de los hechos”

El gobierno de Javier Milei promulgó la Emergencia en Discapacidad

El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad y, en simultáneo, comunicó que su aplicación queda suspendida hasta que el Congreso incluya créditos presupuestarios y fuentes específicas para cubrir sus erogaciones. Se indicó que como parte de las medidas se dispone la financiación de las pensiones no contributivas.