Los cargadores, auriculares y cables USB se convirtieron en objetos indispensables de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando no tienen un lugar definido, terminan enredados, mezclados o perdidos en distintos rincones de la casa.

La buena noticia es que no hace falta comprar organizadores costosos para solucionar el problema. Con elementos que ya tenemos en casa y algunos hábitos sencillos, es posible mantener todo en orden.

Cinco ideas para organizar cables y cargadores sin gastar demasiado

1. Reutilizar rollos de cartón. Los tubos de papel higiénico pueden servir para guardar cables desconectados y enrollados suavemente. Se pueden colocar dentro de una caja para mantenerlos separados.

2. Usar broches de velcro. Permiten sujetar los cables sin apretarlos demasiado y son prácticos para aquellos que se utilizan con frecuencia.

3. Aprovechar cajas pequeñas. Una caja con divisiones ayuda a separar cargadores, auriculares y adaptadores según su función.

4. Identificar cada cable. Colocar etiquetas pequeñas permite reconocer rápidamente a qué dispositivo pertenece cada uno.

5. Instalar sujetacables en el escritorio. Los organizadores adhesivos ayudan a mantener los cables accesibles y evitan que se caigan detrás de los muebles.

El error que conviene evitar al guardar los cargadores

Uno de los errores más frecuentes es enrollar los cables demasiado ajustados o doblarlos cerca de los conectores.

Con el tiempo, esta práctica puede deteriorar sus componentes internos y provocar fallas de funcionamiento.

Lo recomendable es guardarlos formando vueltas amplias, sin generar tensión en los extremos.

También es importante descartar los cables que presenten roturas, conexiones flojas o señales de sobrecalentamiento.

Cómo mantener ordenada la zona de carga del celular

Una buena alternativa es establecer un espacio fijo para cargar los dispositivos.

Puede ser una mesa auxiliar, un escritorio o un sector despejado del dormitorio.

Lo importante es mantener los cargadores alejados del agua, las telas y los materiales inflamables, sin cubrirlos mientras están conectados.

Además, conviene utilizar cargadores compatibles y certificados, respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Con estos pequeños cambios, los cables dejan de ocupar espacio innecesario y resulta mucho más fácil encontrar cada accesorio cuando se necesita.