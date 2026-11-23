Limpiar el horno puede convertirse en una tarea complicada, especialmente cuando la grasa queda atrapada entre los dos cristales de la puerta. Aunque se limpie la superficie exterior e interior, las manchas siguen apareciendo.

Esto ocurre porque muchos hornos tienen puertas con doble o triple vidrio, diseñadas para mejorar el aislamiento térmico. Con el tiempo, la suciedad puede ingresar por pequeñas aberturas.

Cómo limpiar el vidrio doble del horno sin dañarlo

Antes de comenzar, es fundamental apagar el horno, dejarlo enfriar completamente y desconectarlo de la electricidad cuando corresponda.

El procedimiento depende del modelo, pero algunos fabricantes permiten retirar el vidrio interior para facilitar la limpieza.

Los pasos generales son:

Consultar el manual del horno para comprobar si los cristales pueden desmontarse. Retirar el vidrio interior, únicamente siguiendo las indicaciones del fabricante. Limpiar la superficie con agua tibia y detergente neutro. Secar con un paño de microfibra para evitar marcas. Volver a colocar el cristal respetando su posición original y los mecanismos de seguridad.

Si el fabricante no contempla el desmontaje por parte del usuario, lo recomendable es solicitar asistencia técnica.

Qué productos no conviene utilizar

Para evitar rayaduras o daños en el vidrio, es importante no utilizar:

Esponjas metálicas o elementos abrasivos.

Cuchillos o espátulas filosas para retirar la grasa.

para retirar la grasa. Productos químicos agresivos que no estén autorizados por el fabricante.

que no estén autorizados por el fabricante. Grandes cantidades de agua, especialmente cerca de las juntas y componentes eléctricos.

Tampoco conviene introducir objetos entre los cristales, ya que pueden dañar los sellos o quedar atrapados.

Cómo evitar que vuelva a acumularse grasa

Una buena manera de prevenir la suciedad es limpiar las salpicaduras una vez que el horno se haya enfriado.

También ayuda utilizar recipientes adecuados y evitar que los alimentos derramen grasa durante la cocción.

La clave está en realizar una limpieza periódica y respetar las instrucciones del fabricante, especialmente cuando se trata de desmontar piezas de la puerta.

De esta manera, es posible mantener el horno limpio y conservar sus componentes en buen estado durante más tiempo.