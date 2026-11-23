La acumulación de polvo en las aspas y rejillas puede afectar el rendimiento del ventilador. Con una limpieza sencilla y algunos cuidados, es posible mejorar la circulación del aire y preparar el equipo para los días de calor.

El ventilador es uno de los electrodomésticos más utilizados durante el verano, pero un error frecuente puede hacer que tire menos aire de lo habitual: la falta de limpieza.

El polvo acumulado en las aspas y las rejillas puede dificultar el paso del aire y afectar su funcionamiento. Por eso, los fabricantes recomiendan realizar un mantenimiento periódico para conservar su rendimiento.

Por qué el ventilador tira menos aire

Con el uso, las aspas acumulan polvo y pequeñas partículas que pueden alterar el movimiento del aire.

Las rejillas obstruidas también dificultan la circulación, especialmente cuando el equipo lleva varios meses sin utilizarse.

Sin embargo, si el ventilador gira lentamente, hace ruidos extraños o se calienta demasiado, podría presentar una falla mecánica o eléctrica que requiere revisión.

Cómo limpiar el ventilador para mejorar su funcionamiento

Antes de comenzar, es fundamental desenchufar el equipo.

Retirar la rejilla protectora, si el modelo permite desmontarla. Limpiar las aspas con un paño suave ligeramente húmedo. Eliminar el polvo de las rejillas con un cepillo blando. Secar completamente las piezas antes de volver a colocarlas. Comprobar que todo esté bien ajustado antes de encenderlo.

Es importante evitar que el agua entre en contacto con el motor o los componentes eléctricos.

Dónde colocar el ventilador para refrescar mejor la casa

La ubicación también puede marcar una diferencia.

Colocarlo en un espacio despejado permite que el aire circule sin obstáculos. Conviene evitar muebles, cortinas u objetos que bloqueen las rejillas.

Durante la noche, cuando la temperatura exterior desciende, puede ubicarse cerca de una ventana para favorecer la ventilación.

También es posible combinarlo con el aire acondicionado para distribuir mejor el aire fresco.

El error que conviene evitar durante el verano

Uno de los errores más comunes es utilizar el ventilador durante semanas sin limpiar las aspas ni revisar las rejillas.

Una limpieza periódica, una ubicación adecuada y el buen estado del equipo ayudan a mantener una circulación de aire eficiente.

Si el aparato presenta olor a quemado, sobrecalentamiento o fallas de funcionamiento, debe desconectarse y revisarse antes de volver a utilizarlo.