Muchas veces, antes de lavar una prenda nueva, lo primero que hacemos es cortar la etiqueta porque molesta. Sin embargo, esos pequeños dibujos contienen información fundamental para conservar la ropa en buen estado.

Los símbolos indican la temperatura adecuada del agua, si se puede utilizar lavarropas, cómo secar la prenda y qué cuidados necesita al plancharla.

Qué significan los símbolos de lavado de la ropa

Uno de los dibujos más habituales es el de un recipiente con agua, que representa las instrucciones de lavado.

Recipiente con agua: la prenda puede lavarse siguiendo las condiciones indicadas.

la prenda puede lavarse siguiendo las condiciones indicadas. Recipiente con un número: señala la temperatura máxima recomendada del agua.

señala la temperatura máxima recomendada del agua. Recipiente con una mano: indica lavado a mano.

indica lavado a mano. Recipiente tachado: significa que la prenda no debe lavarse con agua.

significa que la prenda no debe lavarse con agua. Una o dos líneas debajo del recipiente: indican que se necesita un proceso de lavado más suave.

Respetar la temperatura es importante, especialmente en prendas de algodón, lana o tejidos delicados que pueden encogerse o deformarse.

Los símbolos de secado que conviene conocer

El cuadrado es el símbolo que identifica las instrucciones de secado.

Cuando contiene un círculo, hace referencia al uso de secadora.

Cuadrado con círculo: indica secado en máquina.

indica secado en máquina. Cuadrado con círculo tachado: prohíbe el uso de secadora.

prohíbe el uso de secadora. Puntos dentro del círculo: indican la temperatura permitida.

indican la temperatura permitida. Cuadrado con líneas verticales: señala secado colgado, sin escurrir previamente.

El calor excesivo puede afectar las fibras y provocar que algunas prendas pierdan su forma original.

Cómo interpretar los símbolos de planchado

La figura de una plancha indica si la prenda puede plancharse y a qué temperatura.

Un punto representa temperatura baja, dos puntos temperatura media y tres puntos temperatura alta.

Cuando la plancha aparece tachada, significa que no debe utilizarse.

También existen símbolos relacionados con el blanqueado, representados por un triángulo, y con la limpieza profesional, identificados mediante un círculo.

El error que puede arruinar la ropa sin que lo notes

Uno de los errores más frecuentes es lavar todas las prendas con el mismo programa y secarlas de la misma manera, sin considerar sus materiales.

La ropa delicada, las prendas deportivas y los tejidos naturales pueden necesitar cuidados diferentes.

Por eso, antes de estrenar una prenda, conviene revisar su etiqueta y conservar las indicaciones de mantenimiento.

Un gesto tan sencillo como interpretar estos símbolos puede ayudar a evitar que la ropa se achique, pierda color o se deforme después del lavado.