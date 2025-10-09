Diputados: pases de factura y sospechas detrás de la caída del proyecto de impuesto a los Combustibles

Eran casi las 3 de la mañana y la oposición transpiraba para sostener el quórum. Se votaba el último punto del temario en la Cámara de Diputados: el proyecto impulsado originalmente por los 24 gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los Combustibles y hacerse de fondos que la Nación retiene. Pero todos los esfuerzos fueron vanos: entre sugestivas ausencias de un grupo de mandatarios provinciales, la iniciativa finalmente salió rechazada.

El resultado fue 126 votos afirmativos, 7 negativos y 5 abstenciones, pero Martín Menem, titular de la Cámara baja, impuso el requisito de mayoría absoluta (129 positivos), en una interpretación constitucional dudosa. Por eso la oposición no pudo alzarse con la ley y el presidente Javier Milei se ahorró de aplicar un nuevo veto, como el que ya dictó sobre el reparto de Aportes del Tesoro Nacional.

El cordobés Martín Llaryora fue uno de los gobernadores que sostuvieron la bandera, con tres de sus cuatro diputados: Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge (Alejandra Torres no estuvo en toda la sesión). También aportaron votos el santafesino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres y el santacruceño Claudio Vidal, que comparten con Llaryora el conjunto Provincias Unidas.

Por el contrario, los mandatarios Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Carlos Salir (Jujuy) ausentaron a sus diputados, como así también los aliados electorales de La Libertad Avanza Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Fueron, en total, unos 14 diputados que se “borraron” de la sesión.

El caso más curioso es el de Sáenz, quien hace apenas tres días participó de una “guitarreada” frente a la Casa Rosada a modo de protesta por la obra pública. El giro del salteño y de otros de sus pares sugiere posibles acuerdos con la Nación vía el ministro del Interior, Lisandro Catalán, quien lleva adelante la tarea de recomponer lazos con las provincias.

Pero en Diputados también hubo otros apuntados por el fracaso de la ley de impuesto a los Combustibles: la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, que no tienen compromisos con gobernadores. El primer bloque se dividió entre votos negativos y ausencias, mientras que el segundo se abstuvo.

“No es justo que apunten contra nosotros porque ‘si lo votábamos salía’. Desde el principio dijimos que el proyecto no nos cerraba, teníamos observaciones. Nosotros sostuvimos el quórum hasta el final con cuatro de nuestros seis diputados. Lo que hay que preguntarse es dónde estaban los diputados faltantes de los gobernadores”, retrucaron desde la Coalición Cívica.

Descontento en la oposición que sostenían el proyecto en Diputados

Entre los opositores que sostuvieron la sesión hasta el final reinaba el descontento y brotaban pases de factura contra los ausentes. “Los candidatos de Provincias Unidas que se sacan fotos con gobernadores no estuvieron”, lamentó un diputado que reparó en las ausencias de Florencio Randazzo, Margarita Stolbizer y Emilio Monzó, del bloque Encuentro Federal.

Otro de los legisladores interesados en sacar la ley también se indignó: “(Ricardo) López Murphy se borró totalmente cuando se votó el proyecto para resolver el desastre de IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas), un tema que le incumbe personalmente a él, y vino exclusivamente a votar en contra del tema de impuesto a los Combustibles”.

El proyecto en cuestión ya contaba con aprobación del Senado y estaba listo para ser ley. Pero se presentó un problema: en el mismo momento de la votación, Menem anunció que se requería mayoría absoluta, es decir, 129 votos. Se basó en el artículo 75 inciso 3 de la Constitución Nacional; según su interpretación, se estaban “modificando asignaciones específicas de recursos coparticipables”.

Los diputados Germán Martínez (Unión por la Patria) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) salieron a rechazar ese criterio, que no se aplicó en la votación en el Senado.

“Cuando uno le está sacando fondos a las provincias a través de alguna situación que modifique la masa coparticipable, siempre en defensa de las provincias argentinas, se necesita una mayoría especial. Cuando lo que estamos haciendo es devolver recursos a las provincias, nunca se necesitó una mayoría especial”, objetó Martínez, que defendió el proyecto a pesar de ser opositor a Maximiliano Pullaro en Santa Fe.

Massot, por su parte, recordó que en la Ley Bases se habían delegado facultades al Poder Ejecutivo para eliminar fideicomisos, como proponía el proyecto de los gobernadores. “Si el Gobierno tenía una facultad delegada, por mayoría simple, para eliminar lo que estamos eliminando hoy acá, no puede utilizarse ahora un criterio diferente”, razonó.

El diputado pidió votar la interpretación antes del proyecto, pero Menem se negó. “Se trata de la Constitución Nacional, no del reglamento”, contestó.

El clima se recalentó en el recinto con gritos cruzados de banca a banca y el quórum al borde de caer. “¡Está haciendo trampa!”, disparó la camporista Paula Penacca. “¡De vez en cuando, lean la Constitución Nacional!”, contestó del otro lado el oficialista Nicolás Mayoraz, que estaba parado apostando a que cayera la sesión.

En medio del caos, Menem se mantuvo firme en su criterio y siguió adelante con la votación. “No habilitó la discusión sobre la mayoría y estábamos con el quórum muy jugado, así que no nos daba margen para generar más discusión”, relató a este medio un diputado de uno de los gobernadores que quedó con sabor amargo.