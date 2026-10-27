Netanyahu pidió esperar los resultados electorales y defendió un gobierno de “derecha fuerte” en Israel

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió esperar los “resultados reales” de las elecciones legislativas y defendió la necesidad de conformar un gobierno de “derecha fuerte”, luego de que los primeros sondeos a boca de urna mostraran una ventaja para el bloque opositor.

Las proyecciones difundidas por los canales 11, 12 y 13 indicaron que la oposición obtendría entre 52 y 53 de los 120 escaños de la Knéset, frente a los 50 que reuniría el bloque de Netanyahu. Sin embargo, ninguna de las dos fuerzas alcanzaría por sí sola la mayoría absoluta.

Según esas estimaciones, el Likud, el partido del primer ministro, se mantendría como la principal fuerza individual del Parlamento, con entre 24 y 25 bancas.

Los sondeos también reflejaron un avance de las agrupaciones árabes israelíes Raam y Lista Conjunta, que sumarían entre 17 y 18 escaños, impulsadas por una mayor participación de su base electoral.

Netanyahu defendió una alianza de derecha

Durante un discurso en la sede electoral del Likud, en Jerusalén, Netanyahu insistió en la necesidad de formar un gobierno de derecha y cuestionó a los partidos que se mostraron dispuestos a cooperar con formaciones árabes.

El mandatario calificó de “vergüenza” la posibilidad de esas alianzas y cuestionó que algunas fuerzas políticas puedan hablar del “pacto de los que sirven” junto a agrupaciones que, según afirmó, atacan a soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Netanyahu también volvió a cuestionar las investigaciones penales en su contra, a las que calificó como “investigaciones políticas de carácter penal”.

En los comicios anteriores, el Likud había conseguido 32 escaños y formado una coalición con partidos menores de extrema derecha. En esta elección, varios partidos de derecha se comprometieron a colaborar con Yashar, la fuerza encabezada por su principal rival, Gadi Eisenkot, con el objetivo de conformar una coalición opositora.

Si ninguna de las alianzas logra reunir una mayoría parlamentaria, Israel podría enfrentar un nuevo escenario de bloqueo político. En ese caso, Netanyahu continuaría como primer ministro en funciones mientras se define el futuro del Gobierno.

Netanyahu habló de una “oportunidad histórica” frente a Irán

En su discurso, el primer ministro también vinculó el resultado electoral con la situación de seguridad regional y la relación de Israel con Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump.

“Israel se enfrenta a una oportunidad histórica y única, junto con nuestro amigo el presidente Trump”, afirmó Netanyahu, antes de plantear el objetivo de eliminar la amenaza iraní “de una vez por todas”.

El mandatario sostuvo que Israel había logrado imponerse frente a sus adversarios en el pasado y aseguró que podría volver a hacerlo. “Irán está más débil que nunca, Israel está más fuerte que nunca”, expresó.

Las declaraciones se produjeron mientras los primeros sondeos mostraban un escenario parlamentario sin una mayoría definida y con la posibilidad de que las negociaciones para formar gobierno resulten determinantes.