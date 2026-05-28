Diputados reactiva la agenda con el súper RIGI como prioridad y el Mundial cerca de comenzar

Con el Mundial de Fútbol 2026 a la vuelta de la esquina y un Congreso que acumula proyectos, el oficialismo se prepara para retomar de lleno la actividad la semana próxima. La prioridad en la Cámara de Diputados será el “súper RIGI”, que busca ampliar y profundizar el Régimen de Incentivos a Grandes Inversiones que tuvo su primera edición dentro de la Ley Bases.

El proyecto que envió el Poder Ejecutivo días atrás comenzará a discutirse la semana que viene en tres comisiones (Presupuesto, Industria, y Ciencia y Tecnología), con el economista Bertie Benegas Lynch a la cabeza. La intención de La Libertad Avanza es llevarlo al recinto el 10 o el 17 de junio, en una “mega sesión” donde también incluirían temas provenientes del Senado.

“El súper RIGI tiene como objetivo profundizar las conquistas del RIGI, incentivando la inversión, específicamente en áreas que hoy no existen en el país”, destacó el presidente Javier Milei al participar del 12° Latam Economic Forum, el foro de economía y finanzas en el que expuso este jueves.

Milei amplió: “La lógica es muy simple: es mucho más beneficioso cobrar menos de algo que cobrar mucho de nada, por lo que imponerle una alta carga fiscal a algo que no existe, no trae un beneficio para nadie, mientras que bajarle la carga fiscal puede generar que ese algo existe en primer lugar y nos beneficie a todos en el proceso”.

El “súper RIGI” está orientado a industrias tecnológicas y actividades “nuevas” o experimentales en Argentina. Está pensado para atraer inversiones en sectores como Inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, data centers, infraestructura digital, y otras industrias tecnológicas estratégicas.

Para ingresar al régimen, cada proyecto deberá comprometer un mínimo de US$ 1.000 millones de inversión. Al menos el 20% deberá ser invertido durante los primeros dos años.

Los beneficios fiscales son más amplios que el RIGI original. Entre los incentivos previstos aparecen reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada, menor carga sobre dividendos, exenciones de derechos de importación y exportación, y rebajas en contribuciones patronales.

Las empresas podrían acceder progresivamente a los dólares generados por exportaciones: 20% el primer año, 40% el segundo y 100% desde el tercero.

Además, el proyecto garantiza 30 años de estabilidad en materia de reglas tributarias, normas aduaneras, régimen cambiario y beneficios otorgados. También habilita recurrir a arbitrajes internacionales ante conflictos con el Estado.

A diferencia del RIGI actual, el “súper RIGI” requiere adhesión expresa de provincias y municipios. El texto además establece que normas locales que contradigan el régimen podrían considerarse “nulas”.

Otros temas

También la semana próxima, el oficialismo pondrá en discusión la ley de lobby que envió Milei, y que busca transparentar, mediante un registro público, las interacciones que mantienen funcionarios y legisladores con el sector privado con el fin de imponer determinados intereses e influir en decisiones públicas.

El Senado, por su parte, planea una sesión para el 4 de junio donde entrarían más de 70 pliegos judiciales y el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que introduce cambios en materia de desalojos, expropiaciones, venta de tierras y manejo del fuego.

En la Cámara alta se generó un “cuello de botella”: además de esas iniciativas, están en carpeta los cambios en las Zonas Frías (descuento en la tarifa de gas) y la Ley Hojarasca, que son los dos proyectos que aprobó la Cámara de Diputados en su última sesión.

Pero además, están pendientes la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y la nueva Ley de Salud Mental. Y, por si fuera poco, esta semana ingresaron dos expedientes más: la derogación del etiquetado frontal de alimentos (octógonos negros), y la ley de prevención de la ludopatía.

Colapsar el Congreso de temas forma parte de la estrategia de la Casa Rosada para correr el eje de las internas del oficialismo y de la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada. En el Gobierno aseguran que preparan más envíos al Parlamento, entre los que figura un nuevo “paquete desregulador”.

En la oposición, por su parte, ya dan por descartado un nuevo intento de avanzar con la interpelación a Adorni, luego de que la semana pasada La Libertad Avanza bloqueara una sesión convocada a esos fines.