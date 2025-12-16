Quién es Darío Wasserman, el funcionario que asumirá la conducción del Banco Nación tras la salida de Daniel Tillard

El Palacio de Haciendo oficializó la salida de Daniel Tillard de la conducción del Banco Nación y con ello confirmó que su reemplazo inmediato sería el funcionario, Darío Wasserman, quien se desempeñaba como vicepresidente de la entidad desde que inició el Gobierno de Javier Milei.

Quién es Darío Wasserman

Darío Wasserman era vicepresidente del Banco Nación. El funcionario desembarcó en el ámbito público tras ser desarrollador inmobiliario por varios años.

El ahora titular del Banco Nación es cercano a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo, quienes en el comienzo de la gestión de Javier Milei habían pugnado por ubicarlo en la presidencia de la entidad. Pese a esto, quien logró el rol de presidente fue Tillard, un funcionario que estuvo vinculado al exjefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Wasserman es esposo de la legisladora y dirigente porteña de La Libertad Avanza (LLA), Pilar Ramírez, funcionaria que también forma parte del círculo íntimo de la secretaria general presidencial.

Antes Wasserman también supo ser presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca “Garantizar SGR”, presidente de Móvil SGR y titular de la Cámara Argentina de Sociedades de Garantías Recíprocas, entre otras funciones.

Daniel Tillard desde 2023 en el Banco Nación

La salida de Tillard, fue informada por un mensaje del Palacio de Hacienda. “El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, le comunicó hoy al ministro de Economía, Luis Caputo, su decisión de renunciar al cargo que asumió el 26 de diciembre de 2023″. También oficializó que su reemplazo será «Darío Wasserman, quien continuará con las políticas que la entidad viene llevando adelante”

Tillard es un funcionario que responde al gobernador Juan Schiaretti y que estuvo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Desde el ministerio de Economía dijeron que durante su gestión, «el banco volvió a trabajar de banco» y «se otorgaron 20 mil créditos hipotecarios y la entidad aumentó su participación de mercado de 12 a 18 puntos, entre otros logros».

Tillard aseguró que durante estos dos años, el equipo del Banco ha cumplido el mandato de que la institución vuelva a desempeñar plenamente su rol como banco, en un contexto favorecido por las políticas impulsadas por nuestro Gobierno de solvencia fiscal y de ordenamiento del balance del Banco Central.

La llegada de Tillard a la conducción de la entidad bancaria comenzó a través del Decreto 110/2023 publicado en el Boletín Oficial bajo las firmas de Milei y Luis Caputo.