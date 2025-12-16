El oficialismo logró dictaminar el Presupuesto 2026 y buscará aprobarlo este miércoles en Diputados

Alberto “Bertie” Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Alberto “Bertie” Benegas Lynch, arrancó este mediodía con el tratamiento de la Ley de Presupuesto y rápidamente el oficialismo logró la firma del dictamen de mayoría con el objetivo de lograr la media sanción de la iniciativa en la sesión especial convocada para mañana.

El oficialismo logró dictaminar el Presupuesto 2026

La veintena de integrantes de La Libertad Avanza y sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo juntaron 28 firmas (seis en disidencia parcial) para avalar el dictamen de mayoría, mientras que los 18 representantes de Unión por la Patria suscribieron un despacho propio de minoría, y hubo un tercer dictamen con tres rúbricas del interbloque Unidos.

La novedad de última hora es que el Gobierno corrigió su propio proyecto para derogar las leyes de presupuesto universitario y de financiamiento pediátrico, dos normas que fueron votadas e insistidas con más de dos tercios de los votos por ambas cámaras del Congreso luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se mostró “contento” por el hecho de que el jefe de Estado enviara al Congreso nacional “un presupuesto con equilibrio fiscal, ”algo que debió haber pasado siempre en la historia argentina y no sucedió».

“Nos da la posibilidad de saber en qué va a gastar el Estado y cómo lo va a gastar”, subrayó el cordobés, quien aseguró que este presupuesto echa por tierra con el “impuesto inflacionario” al que gobiernos anteriores tenía acostumbrada a la población.

“Este cambio estructural que nos da el equilibrio fiscal es que se gasta lo que ingresa. No vamos a estar gastando lo que no ingresa. Eso le da previsibilidad a todos los argentinos”, indicó.

“Le vamos a estar mostrando al mundo que somos un país serio, que tenemos un presupuesto, que sabemos cómo gastarlo y que lo gastamos equilibradamente en beneficio de todos los argentinos”, siguió.

Para Bornoroni, “este presupuesto ordena la vida de todos los argentinos, de los empresarios, de las pymes y de los trabajadores”.

“Vamos a tener una vida ordenada si nosotros tenemos un presupuesto ordenado. Es una manda que en este Congreso históricamente debimos haber tenido”, cuestionó.

“El presidente con ese equilibrio fiscal nos da la pauta de cómo deberíamos ir caminando hacia una Argentina grande”, destacó el diputado libertario.

Según dijo, con esta Ley de Presupuesto para el 2026 “en definitiva el Estado empieza a gastar lo que tiene y deja vivir a los argentinos, no poniéndole cada día un poquito más de impuesto con este impuesto inflacionario”.

“Vamos a tener la posibilidad desde el Congreso de controlar los gastos del Estado porque va a haber claridad en qué va a estar gastando el Estado, cómo lo va a gastar y hacia donde va a direccionar el gasto siempre con equilibrio fiscal”, continuó.

“Estamos dejando atrás la decadencia que históricamente le metió la mano en los bolsillos a la gente”

Por su parte, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, confirmó que su espacio político presentaría un dictamen propio para la Ley de Presupuesto 2026, como también para la ley de Inocencia Fiscal y para la Ley de Compromiso para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El santafesino informó que la propuesta del peronismo incorpora el financiamiento a las universidades nacionales, tal cual se había votado en el Congreso, en la ley vetada por Milei y posteriormente insistida con más de dos tercios por la oposición.

También contempla los fondos vinculadas a las leyes vetadas e insistidas de emergencia en Discapacidad y en Pediatría (Hospital Garrahan).

