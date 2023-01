El 2023 arrancó con una suba del boleto en Bariloche

A partir de las 8 de esta mañana, los colectivos de la empresa Mi Bus retomaron sus recorridos habituales con un aumento del boleto que pasó de 96 a 115 pesos. La suba sorprenderá mañana a la mayoría de los pasajeros ya que este domingo, feriado por el primer día del año, las paradas de colectivos estaban desiertas.

La resolución municipal que dispone la suba del 55% fue firmada en agosto cuando el intendente Gustavo Gennuso otorgó un incremento en dos tramos. El primer incremento fue ese mismo mes, cuando el boleto pasó a costar 96 pesos; a partir de enero estaba previsto el segundo tramo.

El boleto en la línea 55 Catedral, que se dirige por el Ramal 1 (avenida Bustillo) y por el Ramal 2 (avenida Pioneros) ahora cuesta 349 pesos y la línea 72 al aeropuerto de Bariloche, 221 pesos.

En la parada de Moreno y Bestchedt, cuatro turistas con valijas a cuestas aguardaban la llegada de la línea 72. «Hasta ahora, no hay quejas. No se si será por la resaca de anoche», bromeó el chofer. Y continuó: «Muchos ya sabían de este aumento. No es una nueva suba sino que completa el anterior. Y lo cierto es que llega atrasado. Estuvimos hablando con varios compañeros y la gente, hasta acá, no ha dicho nada. Quizás ya está resignada con todos los aumentos que se vienen».