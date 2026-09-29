Otro golpe a San Lorenzo: el ex DT Damián Ayude embargó al club por una cifra millonaria

Damián Ayude, ex DT de San Lorenzo, presentó un embargo contra el club de Boedo. (Archivo)

El presente de San Lorenzo no da tregua. Mientras intenta encontrar estabilidad en el plano deportivo, la realidad económica e institucional del club de Boedo volvió a recibir un duro golpe en las últimas horas. A través de un comunicado oficial, la institución azulgrana confirmó que fue notificada de un nuevo embargo judicial impulsado por su ex director técnico, Damián Ayude.

El actual entrenador de Barracas Central, que tuvo un paso previo al frente de la Reserva en abril de 2024 antes de asumir el mando del primer equipo en febrero de 2025, inició acciones legales contra el Ciclón por montos millonarios.

San Lorenzo informa que en las últimas horas ingresó un nuevo embargo correspondiente al reclamo del ex entrenador Damián Ayude, con impacto sobre las cuentas bancarias de la institución.



La medida contempla un embargo por $415.614.932, a lo que se suman $124.000.000 en concepto… pic.twitter.com/bowyCkTWfT September 29, 2026

El reclamo del técnico no solo contempla salarios adeudados, sino también un abultado recargo en concepto de intereses que complica aún más las arcas del club.

Damián Ayude embargó a San Lorenzo: la millonaria cifra que le reclama al club

Según el detalle brindado por la propia dirigencia de San Lorenzo, la medida cautelar alcanza una cifra estruendosa: son $415.614.932 en concepto de capital, a los que se añaden otros $124.000.000 fijados por intereses.

Por si fuera poco, la demanda del DT incluye un apartado en moneda extranjera, exigiendo la suma de US$ 48.558 más US$ 14.600 adicionales bajo el mismo concepto de intereses.

Esta compleja situación financiera llega en un momento de extrema delicadeza para el club de Boedo, donde la acumulación de deudas y reclamos judiciales viene condicionando de manera drástica el día a día institucional.

Con los números en rojo y los plazos legales en marcha, la dirigencia deberá buscar alternativas urgentes para destrabar el embargo y evitar nuevos contratiempos que comprometan el funcionamiento de la entidad.