El agua y las cloacas aumentan un 14% en Río Negro

El gobierno provincial autorizó por decreto un aumento “de carácter transitorio” del 14% en los servicios de agua y cloacas que presta la empresa estatal Aguas Rionegrinas (ARSA).

El incremento es a cuenta de la revisión tarifaria extraordinaria que la empresa pidió a principios de año al Departamento Provincial de Aguas (DPA) por un promedio del 30%.

La suba transitoria del 14% tiene un plazo de 50 días y es de aplicación inmediata. Luego, con la revisión que analice el DPA se aplicará la diferencia porcentual descontando este aumento anticipado, según explicó a Diario RÍO NEGRO Javier Iud, gerente de Aguas Rionegrinas.

La autorización surgió a través del decreto 25/2026 que fue publicado en descripción sintética en el Boletín Oficial del jueves pasado y es aplicada sobre los valores tarifarios del contrato de concesión del servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales que presta ARSA, por lo que hay excepciones en las localidades donde el servicio de agua lo prestan cooperativas o juntas vecinales y en el caso de Bariloche no rige para saneamiento que en esa ciudad es cubierto a través de la Cooperativa de Electricidad Bariloche.

Según las simulaciones sobre la tarifa actual de un consumo mínimo de agua, por bimestre, el impacto será de 1.793 pesos ya que pasará de 12.808,30 pesos a 14.601,46 pesos. En caso de los dos servicios (agua y cloacas) la suba real será de 3.229 pesos y pasará de 23.062,76 pesos a 26.291,55 pesos.

El pedido de revisión extraordinaria de ARSA se basa en un ajuste tarifario por los valores inflacionarios y al no ser un análisis ordinario no tiene audiencia pública pero sí un período de consulta abierta a los usuarios, antes de que el organismo de control defina si corresponde el aumento pretendido.