El apoyo de Estados Unidos a Javier Milei trajo alivio cambiario pero persiste la incertidumbre electoral

El Gobierno pasó rápidamente de la derrota al júbilo financiero luego del viaje de Javier Milei a Estados Unidos y el apoyo de Scott Bessent. El respaldo se tradujo en la caída del dólar, la baja del riesgo país y la subida de bonos y acciones. Sin embargo, esta euforia no se replica en el Congreso, donde la oposición sigue controlando la agenda de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Marcando la cancha desde el inicio, el kirchnerismo advirtió que todo entendimiento con Washington debe ser debatido en el Congreso. El bloque opositor no dudó en catalogar la asistencia financiera como un “salvataje” y denunció una “entrega de la soberanía” a Donald Trump.

El resto de los bloques críticos, aunque evitaron los términos más duros, tampoco cedieron terreno; al contrario, redoblaron la presión sobre el Gobierno.

La oposición prepara ahora un cronograma incómodo que incluye la investigación del caso $LIBRA y las muertes por fentanilo adulterado, el debate del Presupuesto 2026, la interpelación a funcionarios por los audios de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la limitación del uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU).

Presupuesto 2026: este miércoles comienza la discusión en Diputados

La discusión del Presupuesto 2026 comenzará el miércoles y será presidida por José Luis Espert.

El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, fue convocado para explicar el texto presentado por Javier Milei. Tras dos años sin plan de gastos e ingresos, y luego de que el Gobierno manejara las partidas discrecionalmente, los diputados —especialmente los que responden a los gobernadores— esperan a Guberman con alta tensión.

Un día después, el jueves, la oposición abrirá el Senado para rechazar de forma definitiva los vetos del Ejecutivo que afectan el financiamiento de las universidades y de los hospitales pediátricos.

El apoyo de Estados Unidos generó un notable cambio de semblante en las filas libertarias, permitiendo al oficialismo tomar un respiro tras una semana turbulenta dentro y fuera del Congreso.

En ese periodo, la oposición insistió con tres vetos clave de Javier Milei: el presupuesto universitario y hospitalario en Diputados, y el reparto de los ATN en el Senado. Paralelamente a esta presión legislativa, el Poder Ejecutivo debió vender US$1.100 millones en solo tres días para contener la fuerte presión cambiaria.