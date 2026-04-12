El calendario electoral 2027 y la búsqueda de mayorías de la oposición perfilan un nuevo escenario en Diputados

La agenda en Diputados para lo que resta del 2026. Foto: Honorable Cámara de Diputados.

Con el calendario electoral del próximo año y con un 2026, que tiene la particularidad de ser un año mundialista, el oficialismo planifica la presentación de los proyectos que buscará impulsar en Diputados luego de la aprobación de la modificación de Ley de Glaciares, que trajo una dosis de alivio para el Gobierno de Javier Milei.

Desde La Libertad Avanza saben que es limitada la ventana para las iniciativas que buscarán que tengan luz verde en el Congreso.

Ley Hojarasca y la de Propiedad Privada, en agenda en Diputados

Por ahora, el Gobierno envió la Ley Hojarasca y la de Propiedad Privada, según informó Infobae. La intención es que el próximo que tenga despacho sea la Reforma Electoral.

El medio de Buenos Aires marcó que encendió las alarmas en el oficialismo, la construcción de mayorías alternativas que realizó la oposición el jueves, lo que podría determinar un escenario más complejo para el resto del calendario electoral de 2027 si se establece un equilibrio de fuerzas.

Un hecho que lo reflejó fue los números que marcó el tablero cuando el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió tratar los proyectos de ley que tienen como finalidad interpelar a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Hubo 125 votos afirmativos. Es decir, solo faltaron cuatro votos para alcanzar un quórum.

Un legislador opositor observó que además hay un potencial de crecimiento de la oposición, porque los diputados de Innovación Federal, quienes actuán alineados con los gobernadores de sus provincias, lo que llevará que varios buscan distanciarse del oficialismo pensando en las posibles reelecciones.

Los medidores que mostrarán la fuerza en Diputados

El tratamiento de la Ley Hojarasca, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que tiene como fin limpiar el digesto jurídico argentino de sus excesos normativos, será uno de los medidores que evidenciará la fuerza que tiene la oposición. Sin embargo, el reordenamiento se espera con más fuerza en el segundo semestre, ya con las elecciones 2027 más cerca.

El oficialismo buscará también darle tratamiento a un proyecto para que Argentina adhiera al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), un compromiso que fue parte del acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos.

El Gobierno nacional tiene previsto debatir el proyecto de ley que tiene por objeto modernizar la normativa de propiedad intelectual para estar en línea con los estándares internacionales en materia de seguridad jurídica y previsibilidad para la innovación.

Con Infobae y Noticias Argentinas