Cinco gobernadores fueron claves para aprobar la reforma de la Ley de Glaciares: quiénes son y qué dijo la Casa Rosada

Los gobernadores que fueron claves para avanzar con la reforma de la Ley de Glaciares.

La reforma de la Ley de Glaciares se aprobó luego de un arduo debate en Diputados. El Poder Ejecutivo celebró la sanción y en el largo documento reconoció a cinco gobernadores provinciales que fueron «claves» para avanzar con la iniciativa que impulsó la gestión libertaria de Javier Milei.

Los gobernadores que fueron claves para la reforma: qué dijo la Casa Rosada

El propio presidente calificó a la modificación como una «reforma histórica» que «aclara con precisión científica que se debe continuar protegiendo los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas, permitiendo, en función de evaluaciones técnico-científicas provinciales, la explotación de los minerales en los terrenos que estaban mal catalogados como glaciares y no formaban parte del objeto protegido de la ley».

Esta expresión la realizó en un comunicado que se publicó esta madrugada por medio de la Oficina del Presidente para celebrar la modificación de la Ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El mandatario dedicó un apartado del texto para realizar un «especial reconocimiento» y en este sentido mencionó a todos los gobernadores que apoyaron la iniciativa son:

Marcelo Orrego de San Juan: llegó al mandato provincial como parte del partido Producción y Trabajo. En 2025 presentó un nuevo frente electoral en San Juan para competir contra el peronismo y La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de octubre al que nombró Por San Juan.

Marcelo Orrego, gobernador de San Juan

Raúl Jalil de Catamarca: pertenece al Partido Justicialista (PJ) y forma parte de la coalición Unión por la Patria. Fue reelecto en 2023

Raúl Jalil junto a Javier Milei

Carlos Sadir de Jujuy: asumió el rol en 2023. Pertenece a la Unión Cívica Radical (UCR).

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

Gustavo Sáenz de Salta: pertenece al Partido Identidad Salteña. llegó a la escena nacional de la mano de Sergio Massa.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta

Alfredo Cornejo de Mendoza: miembro de la Unión Cívica Radical (UCR) y principal referente del frente Cambia Mendoza.

Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza

Para la Casa Rosada los cincos mandatarios provincias mencionados fueron actores claves del proceso. “Este esfuerzo coordinado permitió alcanzar un marco normativo claro, federal y técnicamente sólido”, sostuvo.

En otro parte del documento, se reiteró que la reforma responde a un reclamo «histórico» de las provincias integrantes de la Mesa del Litio -Catamarca, Jujuy y Salta- y de la Mesa del Cobre -Catamarca, Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan-.

«La reforma aprobada les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista», subraya.

El oficialismo recordó que el proceso de elaboración del proyecto se extendió durante un año y destacó la participación de los distintos funcionarios.

La reforma de la Ley de Glaciares fue una de las discusiones más extensas de la jornada del miércoles en Diputados. La propuesta recibió el respaldo de los bloques aliados al oficialismo, mientras que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la iniciativa tras advertir sobre el posible avance de proyectos extractivos en zonas sensibles.