El Club Cipolletti anunció el techado de una nueva pileta con financiación de la Provincia de Río Negro

Este martes, el Club Cipolletti anunció la obra de techado de la pileta exterior, lo que permitirá aumentar su capacidad del natatorio. Con la presencia del gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Rodrigo Buteler, el Albinegro hizo este anuncio especial a un mes de cumplir 100 años.

La presentación fue comandada por Luca Mancini, presidente de la institución, que expresó su felicidad por este proyecto: «Vamos a dar este puntapié inicial al sueño de todos los cipoleños, de todos los que alguna vez anhelamos que el club crezca. Es una obra soñada y esperada por el club».

Así se verá la nueva pileta techada del Club Cipolletti.

Además, la obra contempla la instalación de calefacción y podrá ampliar considerablemente la cantidad de personas que realizarán actividades en este lugar. De esta manera, el club tendrá dos piletas cubiertas y será el natatorio más grande de toda la provincia. El objetivo principal es aumentar el cupo para sumar la participación de más escuelas de natación y otras propuestas destinadas a personas de todas las edades.

El financiamiento estará a cargo de la provincia de Río Negro. Por otro lado, la ejecución la realizará el Municipio con el arquitecto Jorge “Tute” Briller. Según la planificación oficial, la obra tiene un plazo estimado de ejecución de entre 8 a 10 meses. Aunque cabe destacar que el inicio dependerá del proceso de licitación y adjudicación.

La importancia de esta obra para el «fomento del deporte»

El convenio fue firmado por Weretilneck, Buteler y Mancini. El gobernador resaltó la importancia de este proyecto: «Esta obra significa transformar al Club Cipolletti en el sitio cerrado más importante de la provincia«.

Y enfatizó su alegría por estar presente en este acto: «Es una felicidad enorme poder formar parte de este momento histórico para la ciudad».

La firma de Alberto Weretilneck en el convenio por el techado de la pileta.

Por otro lado, Buteler subrayó el papel fundamental que tiene la infraestructura deportiva en el desarrollo de la ciudad: «El deporte es lo más importante a lo que le prestamos atención«. Además, indicó que este proyecto ayudará a todo Cipolletti: «El club le permite hacer natación a gran parte de la ciudad«.