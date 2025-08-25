Mapa de pavimentación en Cipolletti: mirá si tu barrio está en el nuevo plan de obras

Durante los próximos meses más de 200 cuadras en distintos barrios de Cipolletti serán pavimentadas durante el 2025 y el 2026. «Esto lo podemos hacer por el esfuerzo de los contribuyentes y por la buena administración que tenemos», afirmó el jefe comunal, Rodrigo Buteler.

La semana pasada, el intendente anunció la licitación de la primera etapa del plan que contempla 114 cuadras y anticipó que las primeras semanas de octubre iniciarán con las pavimentaciones.

Este lunes el municipio dio a conocer los detalles de la segunda etapa. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler explicó que abren los sobres de las dos etapas en la primera y segunda semana de octubre, además afirmó que la inversión es alrededor de 10.000 millones de pesos.

Además, sostuvo que la importancia de este plan radica en que son calles troncales de la ciudad que conectan distintos puntos estratégicos, «la gente va a trabajar, va al colegio, se mueve de un lugar a otro y estas calles vienen a solucionar eso, son pedidos históricos en Cipolletti», afirmó Buteler.

Las calles que comprenden la segunda etapa: calle Arenales (Entre Pastor Bowdler y Perón), calle Brasil (Entre La Esmeralda y Naciones Unidas), calle J.M. Paris (Entre Primeros Pobladores y Naciones Unidas), calle E.S Discepolo y Frey Sta. Maria de Oro (Entre Arenales y Esquiú), calle Capital Gómez (Entre Teniente Ibáñez y J. M. Paris), calle J. B. Alberdi (Entre Teniente Ibáñez y J. M. Paris), calle Cadevila (Entre Rivadavia y Rubén Darío), calle Teniente Ibáñez (Entre Perón y Nahuel Huapi), calle Paraguay (Naciones Unidas y Perón), recorrido de colectivo Pastor Bowdler (Entre Perú y Venezuela), recorrido de colectivo Scalabrini Ortiz (Entre Naciones Unidas y Río Negro), calle Don Bosco (Entre Esquiú y Scalabrini), calle Estado de Israel (Entre Ruta 22 y calle Tres Arroyos), calle Antonio Turrin (Entre Naciones Unidas y Jorge Newbery), calle General Enrique Mosconi (entre Espinoza y Velez Sarfield), barrio Las Calandrias (calle Bolivia entre Perón y Mexía), barrio Kossman y barrio Van der Hayden.

Las obras de la primera etapa del plan de pavimentación en Cipolletti inician en octubre

Este plan ya tuvo su primer anuncio en marzo, en el acto de apertura del 38° Período de Sesiones Legislativas 2025 del Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti, cuando el intendente anunció que este plan «tiene que ver con calles troncales, con calles necesarias para el nuevo esquema de transporte urbano, con la conectividad a las escuelas, pero también con históricos reclamos de nuestra comunidad”.

Según indicó la Secretaría de Obras Públicas el área a ejecutar comprende calles: Río Negro, entre calles González Larrosa y Pte. Arturo Illia; Chile, entre calles Don Bosco y Juan Domingo Perón; Nahuel Huapi, entre calles Maestro Espinosa y Castello; Venezuela, entre calles Gob. Castello y Naciones Unidas; Distrito Vecinal sector sur-oeste, calles Michay, Los Huemules, Las Jarillas, Domingo Savio y Los Tomillos.

La primera etapa del Plan de Pavimento en Cipolletti contará con una inversión oficial de 4.385 millones de pesos, y según lo anunciado, el plazo de ejecución será de 13 meses, durante los cuales se avanzará de manera progresiva en la colocación de asfalto.