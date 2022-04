El concepto mapuche que usó una ministra chilena y que provocó críticas desde Argentina

La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, usó el término «Wallmapu«, que hace referencia a un territorio que se extiende a ambos lados de la frontera, y generó reacciones de rechazo desde Argentina.

Sobre la palabra que encendió el debate, «Wallmapu» es un concepto de gran simbolismo para el pueblo mapuche y es precisamente el nombre que se le asigna al territorio que se extiende por Chile y la Argentina que esta comunidad considera su «tierra ancestral». Abarca el norte de la Patagonia y el sur de Buenos Aires, La Pampa y Mendoza.

El exsenador rionegrino Miguel Ángel Pichetto calificó los dichos de Siches como una “pretensión secesionista”, que el gobierno de Gabriel Boric estaría “legitimando”.

“Se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno, como una nación pseudo-mapuche independiente”, explicó en sus redes sociales en actual auditor general de la Nación.

El legislador de la provincia de Río Negro, Juan Martín, presentó un proyecto para que la Cancillería argentina “proteste oficialmente y pida las explicaciones del caso”.

“Cuando funcionarios de Chile hablan de Wallmapu, están legitimando un reclamo territorial que afecta nuestra soberanía nacional”, agregó.

El exministro de Seguridad de la provincia argentina de Chubut, Federico Massoni, criticó a la ministra por utilizar el concepto de “Wallmapu”.

“Si Chile, a través de sus autoridades, fundamentalmente la ministra del Interior, quiere establecer nuevos posicionamientos o reconocimientos territoriales, que lo haga porque me tiene sin cuidado”, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, indicó que “cuando esas acciones atentan contra la soberanía de mi país, y fundamentalmente contra el territorio de la provincia del Chubut, eso sí que nos debe ocupar”.

La aclaración de Siches

“Para nada está en mi intención inmiscuirme en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Quiero ser muy clara, el término está enfocado en nuestro territorio nacional”, aseguró la ministra, según publicó el sitio biobiochile.cl.

Indicó además que “si he producido malestar a nivel nacional o a nivel trasandino, pido todas las excusas correspondientes. Espero que esto no se siga profundizando ni utilizando con fines que no son los nacionales”.

Llega Gabriel Boric

El flamante presidente chileno Gabriel Boric, llegará al país el domingo por la noche y tendrá una «agenda muy importante» de actividades en Argentina, en medio de esta polémica.

«El presidente Boric llega el domingo por la noche», confirmó la vocera Gabriela Cerruti en la rueda de prensa habitual de los jueves ofrecida en la Casa Rosada, y aclaró que se trata de una «visita de Estado con una agenda muy importante».

Como parte de los preparativos para su llegada, el canciller Santiago Cafiero recibía este jueves a la nueva embajadora de Chile en la Argentina, Bárbara Figueroa, en un encuentro que se desarrollará desde las 15 en la porteña sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, según se informó oficialmente.