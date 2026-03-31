El Consejo Federal de Intendentes está reunido en Paraná por la baja en la coparticipación

Intendentes de las principales ciudades del país, integrantes del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), están reunidos en Paraná para analizar temas comunes con gran impacto en sus administraciones, entre ellos la baja en la coparticipación federal.

Están participando, entre otros, el jefe comunal de Viedma, Marcos Castro; Daniel Passerini (Córdoba), Pablo Javkin (Rosario), Ulpiano Suárez (Mendoza), Juan Pablo Poletti (Santa Fe), Rossana Chahla (Tucumán) y la anfitriona Rosario Romero.

Se trata de la primera cumbre del año del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) con el objetivo de plantear problemáticas en común, intercambiar experiencias y desarrollar una hoja de ruta autónoma o complementaria a gobernadores y a la del Estado nacional.

Entre los principales ejes que se abordan se destacan la garantía de recursos para los municipios, la defensa de los subsidios al transporte público —considerados clave para la movilidad urbana—, el fortalecimiento del rol de las capitales provinciales y la construcción de una agenda verdaderamente federal.

Previo al encuentro Romero destacó que «las coincidencias son enormes, tenemos en cuenta la defensa de los gobiernos locales como el primer lugar donde asiste el vecino para pedirle por alguna necesidad» y agregó que «tenemos una merma muy sensible de aportes. La Nación nos cortó obra pública y cayó la coparticipación, mañana debatiremos ello y sacaremos una posición conjunta».

La intendenta cuestionó «el relato nacional» relacionado con el peso de los impuestos locales porque «la mayor presión impositiva de los argentinos es nacional. Desde 1983 en adelante la coparticipación se repartía 50% y 50%; eso ahora es 75% y 25%, nos derivaron educación, salud y otras responsabilidades sin recursos».