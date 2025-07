Reclamo federal en el Congreso: intendentes exigen coparticipación y reactivación de fondos

“Vamos a fondo”. Intendentes de distintas ciudades del interior del país llevaron al Congreso Nacional su hartazgo por el ahogo fiscal provocado por la gestión de Javier Milei sobre los municipios. Con la obra pública paralizada y servicios que recaen por completo sobre sus espaldas, los jefes comunales hicieron causa común y empujaron el reclamo de los gobernadores para coparticipar fondos que retiene la Nación.

De todos modos, la protesta no tuvo el marco esperado: la neblina hizo que varios vuelos fueran postergados o suspendidos y muchos intendentes no pudieron llegar a la reunión de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados, presidida por el cordobés Juan Brügge, quien también arribó tarde. De los más de 20 intendentes invitados, solo expuso la mitad, ante apenas un puñado de diputados.

“La crisis se ha municipalizado, porque las responsabilidades de las que el Gobierno nacional se desliga caen directamente en los gobiernos locales”, alertó Daniel Passerini, quien llegó a la Cámara cuando la reunión ya había terminado. En diálogo con La Voz, el intendente de Córdoba señaló que esta gestión es “muy federal para recaudar y muy unitaria para distribuir”.

Además de Passerini, asistieron Pablo Javkin (Rosario), Rossana Chahla (San Miguel de Tucumán), Raúl “Chuli” Jorge (San Salvador de Jujuy), Norma Fuentes (Santiago del Estero), Marcos Castro (Viedma), Luis Ebene (viceintendente de Puerto Madryn), Juan Manuel García (Machagay, Chaco), Gonzalo Chute (funcionario de Río Gallegos, Santa Cruz) y Santiago Barassi (funcionario de Río Grande, Tierra del Fuego).

Los intendentes, que hace dos meses se agruparon en el Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) y tienen diálogo cortado con la Nación, se sumaron a la cruzada iniciada por gobernadores, que presentaron en el Senado dos proyectos para coparticipar ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y redistribuir el Impuesto a los Combustibles, que recauda la Nación para financiar servicios que no se prestan, como la obra pública.

Ambas iniciativas podrían ser tratadas este jueves en la Cámara alta a pedido de la oposición. “En el Senado vamos a plantear esta misma agenda, porque entendemos que es el momento de dar esta discusión. La Argentina viene desde hace ya dos años sin Presupuesto, y la gravedad y la profundidad de la crisis económica y social está impactando directamente en los gobiernos locales”, lamentó Passerini.

En Diputados, Brügge, presidente de la comisión convocante, propuso trabajar sobre los proyectos con estado parlamentario, mientras que el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso realizar ahora una reunión operativa y redoblar la presión para que el libertario José Luis Espert abra la Comisión de Presupuesto y Hacienda y someta a discusión estos temas.

Punto límite: «Se está dando una acumulación de recursos tributarios»

En Diputados, los intendentes dijeron haber llegado a un punto límite: advierten que el equilibrio fiscal reivindicado por Milei se logró gracias al esfuerzo de los estados locales. “Se está dando una acumulación de recursos tributarios en el orden nacional a costa de servicios que deberíamos recibir en el interior”, resumió Javkin, aliado del gobernador santafesino Maximiliamo Pullaro.

Los intendentes se quejan de que la Nación recauda cada vez más porque aumentaron las retenciones a la soja y el maíz; y porque se queda con el Impuesto a los Combustibles Líquidos (también incrementado) y el Impuesto al Cheque (que no se coparticipa), así como también con el IVA que pagan los municipios por servicios que éstos mismos prestan (impuesto que no pueden descargar).

Mientras tanto, advierten, los municipios se hacen cargo de servicios sanitarios, educativos, y absorbieron el 100% del Fondo Compensador del Subsidio al Transporte del Interior, eliminado por Milei. Solo por ese último concepto, Rosario puso $19.495 millones en 2024 y este año pondrá más de $30.500 millones.

“Si la Nación va a ser una aspiradora de recursos, eso no es orden fiscal. Orden fiscal es gastar menos de lo que entra, pero cuando no se gasta en nada, se acumula deuda, y esa deuda después se tiene que pagar. Y lo que está pasando en la Argentina es que se están acumulando deudas”, alertó Javkin en diálogo con la prensa acreditada.

Chahla, de San Miguel de Tucumán (donde este martes estará Milei por la vigilia del Día de la Independencia) coincidió: “Queremos defender lo que les pertenece a los municipios. Yo no voy a resignar un servicio del municipio. Tenemos que darle soluciones a la gente. Estamos preocupados y ocupados para ver una luz en el camino y no tener que estar cuidando que no nos quiten cosas”.

Preocupación por el cierre de Vialidad

Por si fuera poco, se sumó una nueva preocupación: el flamante cierre de Vialidad Nacional, una de las últimas medidas tomadas por el Gobierno antes de que vencieran las facultades delegadas. “Es una tragedia para nosotros”, confesó García, intendente de la localidad chaqueña de Machagay.

“¿Quién va a cumplir las funciones de Vialidad? ¿Quién va a controlar cómo circulan los colectivos en las rutas? ¿Quién va a cortar el césped? ¿Quién va a cambiar la luminaria? ¿Con qué se reemplaza lo que se elimina? Si el reemplazo es con llamados a licitación, estamos a un año o un año y medio, con mucha suerte, de adjudicar. Y mientras tanto, ¿qué? Se muere la gente en las rutas”, cuestionó Javkin.

En tanto, Passerini afirmó a Diario RÍO NEGRO que “era una decisión que se veía venir. El Gobierno Nacional hace ya un año y medio que abandonó el mantenimiento de las rutas nacionales. Todos los días ocurren accidentes. La siniestralidad vial en las rutas nacionales es mucho mayor por la falta de mantenimiento y la falta de inversiones, y es otra demostración de que el Gobierno, lejos de resolver los problemas, se desentiende y se desliga de ellos”.

“Esas rutas transcurren por provincias, por ciudades, por pueblos, y seguramente va a ser otro de los esfuerzos que los intendentes seguiremos haciendo. Ya estamos haciendo mantenimiento de banquinas y en muchos lugares, parte de la calzada vial nacional pasa por ciudades. La situación es muy grave y no vemos voluntad del Gobierno Nacional de sentarse a discutir estos problemas. Por eso para nosotros es muy valioso que en el Congreso nos abran la puerta”, finalizó el intendente cordobés.

Corresponsalía Buenos Aires