El contador de Espert, una pieza clave: cómo avanza la causa contra el excandidato de La Libertad Avanza

José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, pero la investigación por sus supuestos vínculos con Federico «Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos, avanza en la Justicia Federal de San Isidro. Este miércoles se realizaron nuevos allanamientos en su ciudad natal, Pergamino, en el estudio del contador y amigo de Espert, Fernando Agustín Escobar: lo acorralaron en Ezeiza, luego de no encontrarlo en el domicilio.

Según comunicó Tiempo Argentino, los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, quien tiene delegada la investigación. La sorpresa durante los procedimientos fue que hallaron en el estudio contable un cartel de «Cerrado x hoy».

La investigación pretende verificar si el actual diputado en uso de licencia lavó activos, a partir de una denuncia que reveló una transferencia de 200 mil dólares en su favor. Este pago provino de un fideicomiso ligado a Machado, quien será extraditado a Estados Unidos en los próximos días.

Si bien Espert admitió haber recibido el dinero por un contrato de consultoría nunca cumplido con la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, esos fondos no aparecen reflejados en sus Declaraciones Juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Cercaron al contador de José Luis Espert en Ezeiza

Aunque no lograron dar con Fernando Escobar en el allanamiento a su estudio contable en Pergamino, ya que se encontraba en España, las autoridades judiciales lo esperaron. El contador fue abordado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza al bajar de su vuelo de regreso a Buenos Aires, donde se le secuestró su teléfono celular, que ya está a resguardo de la Justicia.

Escobar es un hombre con un fuerte perfil en Pergamino, conocido no solo por su actividad privada, sino también por su militancia y su pasado como concejal radical. Sus últimos movimientos, que incluyen la inauguración de una cadena de heladerías en España, llamaron la atención de los investigadores en medio del avance de la causa.

Según las autoridades judiciales, Escobar es considerado una pieza fundamental para entender el circuito del dinero. De acuerdo a la información difundida por Perfil, Diario AR y Tiempo Argentino, los vínculos entre el empresario acusado de narcotráfico y el dirigente libertario no se limitan al pago de US$200.000.

Durante su campaña presidencial de 2019, Machado también le facilitó a Espert una camioneta blindada y puso a su disposición un avión privado que, según el propio Espert reconoció, utilizó en al menos 35 oportunidades, incluso para viajes a Pergamino que generaron incomodidad entre sus aportantes.

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura por La Libertad Avanza y su presente político

El avance de esta investigación obligó a José Luis Espert a tomar decisiones políticas cruciales: debió renunciar a encabezar la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y, además, dejó la presidencia de la estratégica Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.

Los elementos internacionales, como la confirmación de cargos judiciales de Machado en Texas, refuerzan la solidez de la pesquisa en Argentina, la cual también detectó posibles vínculos con una empresa guatemalteca, Minas del Pueblo, que afronta otro proceso judicial en ese país. La Justicia intenta reconstruir el circuito financiero entre el diputado y el empresario antes de que Machado sea extraditado.