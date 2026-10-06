El efecto Bolsonaro en Argentina: preocupación en el PJ y nuevas especulaciones electorales

El triunfo de Flávio Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil generó preocupación en el peronismo argentino, que esperaba un mejor resultado para Lula da Silva en la primera vuelta. El escenario también fortaleció la narrativa política de Javier Milei y profundizó el debate sobre el giro hacia la derecha en América Latina.

La elección dejó a Lula frente a un balotaje complejo, que se realizará el 25 de octubre. Según indicó Infobae, distintos dirigentes del PJ reconocen que el resultado brasileño tuvo un impacto político mayor al esperado y que una victoria de Bolsonaro podría consolidar una tendencia regional que ya incluye a otros gobiernos.

El resultado de Brasil y el impacto que genera en el peronismo argentino

En el peronismo quedó una sensación negativa después de los comicios. No solo por el resultado en Brasil, sino también por la señal política que representa para la región, donde se observa un giro hacia la derecha en países como Chile, Ecuador, Colombia y Costa Rica.

En el PJ consideran que el escenario una eventual derrota de Lula puede favorecer al Presidente argentino, aunque advierten que la discusión electoral de 2027 estará atravesada por la situación económica interna.

Algunos dirigentes también recuerdan que los oficialismos suelen tener dificultades para sostenerse cuando buscan la reelección. En ese sentido, señalan que solo cuatro gobiernos lograron triunfar en las últimas 25 elecciones.

“El triunfo de Bolsonaro ayuda a Milei en su narrativa, pero el tema real es la elección de Trump. Se juega más en esas elecciones legislativas de Estados Unidos. Esa elección nos va a dar una pista central de cómo encarar el año electoral nuestro”, señaló un dirigente justicialista.

Lula enfrenta el balotaje y el PJ mira el ausentismo electoral en Brasil

En el PJ predomina el pesimismo sobre las posibilidades de Lula. “Va a estar difícil”, “Falta mucho, pero es complejo” y “Hay que esperar cómo está la campaña, pero la tiene cuesta arriba” son algunas de las frases que circulan entre dirigentes, aunque también existe expectativa por los 29 millones de brasileños que no concurrieron a votar.

La diputada Victoria Tolosa Paz, que viajó a Brasil para acompañar a Lula, destacó que hubo nueve millones y medio de votos que se distribuyeron entre otros candidatos. “Hay una posibilidad minoritaria de que esos votos vayan a Lula, pero veremos cómo hace él para seducirlos. Lo más interesante es que hay 29 millones de brasileños que no fueron a votar”, sostuvo.

En ese escenario aparece otra discusión dentro del peronismo: el peso que puede tener el apellido Kirchner en las elecciones de 2027. El caso de Flávio Bolsonaro y el de Keiko Fujimori alimentaron comparaciones con Máximo Kirchner, cuyo nombre comenzó a circular nuevamente como una posible alternativa electoral, aunque por ahora sin una definición concreta sobre qué candidatura podría disputar.