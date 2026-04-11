Tarifa de Edersa: activan la mesa institucional para debatir el aumento y fijan octubre como fecha clave

La reunión se realizó en la sede de la Cámara de Agricultura Industria y Comercio de Roca (CAIC). Foto: gentileza.

El debate por la tarifa eléctrica en Río Negro sumó un nuevo capítulo con el compromiso del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de poner en marcha la mesa institucional del sector nueva en un plazo de 10 a 15 días.

La definición surgió de una reunión realizada en la sede de la Cámara de Agricultura Industria y Comercio de Roca (CAIC), donde autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), encabezadas por su presidente Juan Justo, se reunieron con representantes de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) -su secretario Mariano Katz, su tesorero Miguel Grasso, Daniela Tauro y Mario Bonade-, tras la audiencia pública de febrero.

“Lo que más nos interesaba era poner en marcha la mesa”, explicó Miguel Grasso, representante del FEERN, en diálogo con Diario RÍO NEGRO, al señalar que ese espacio permitirá discutir en profundidad los puntos que generan mayor conflicto en el esquema tarifario.

Durante el encuentro, el EPRE también expuso el estado del proceso, el cronograma y los avances técnicos en análisis.

La mesa institucional, eje del nuevo tramo de discusión

Según detalló Grasso, la mesa ya está formalmente creada pero nunca había sido convocada. “Se conformó por resolución en 2024, pero quedó ahí, nunca nos llamaron”, indicó.

La mesa institucional fue creada por resolución del EPRE en septiembre de 2024 como un ámbito permanente de “diálogo, debate, consulta y análisis” entre la distribuidora, el ente regulador y los representantes de usuarios.

Según la normativa, el espacio está integrado por el EPRE, Edersa, la FEERN, la CAFI y la CAIC, y puede ampliarse a otros actores. Las reuniones deben ser convocadas por el propio ente regulador y contar con un temario definido.

“Ahora nos comprometimos a armar un temario consensuado y en este mes hacer la primera reunión”, señaló Grasso, quien remarcó que la intención es avanzar “punto por punto” en los aspectos técnicos de la tarifa.

En paralelo, el EPRE fijó como horizonte el mes de octubre para definir el esquema tarifario que regirá el próximo quinquenio.

Reclamos por «falta de información» a nivel provincial

Uno de los planteos centrales del sector empresario volvió a ser la falta de acceso a información clave. “Queremos entender cómo se hace la tarifa, algo que nunca pudimos saber”, sostuvo Grasso.

En esa línea, apuntó a la necesidad de mayor transparencia en los datos del sistema eléctrico provincial. “No tenés información de consumo, de facturación, de costos. A nivel nacional esos datos existen, pero a nivel provincial no”, afirmó.

También cuestionó la dificultad para acceder a documentación oficial.“Entrar a la página del EPRE y encontrar una resolución es muy difícil”, agregó Grasso.

Grasso también remarcó que el sector empresario logró frenar aumentos de mayor magnitud en el último año y que esa línea se mantendrá en la discusión. “El año pasado se logró que no se le diera aumento a Edersa y desde entonces no hubo subas significativas”, sostuvo, al advertir que los incrementos registrados responderían a ajustes salariales.

Sobre la evolución de la tarifa, el representante planteó que no debería avanzarse con un nuevo incremento. “Queremos que se mantenga la tarifa y que no se aumente”, remarcó.

Además, rechazó las comparaciones internacionales utilizadas por la empresa en la audiencia pública. “Nos dijeron que la energía es barata en comparación con otros países, pero para los comercios y las pymes el costo es alto y se siente”, indicó.