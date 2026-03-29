Otra renuncia en un hospital del Alto Valle: recambios y un escenario de incertidumbre en la región

La salida del director del hospital de Fernández Oro volvió a poner en primer plano la situación de la salud pública en el Alto Valle. Sauel de Souza presentó su renuncia el viernes pasado y dejó el cargo que ocupaba desde abril de 2024, en una decisión que ya fue elevada al Ministerio de Salud y que generó repercusión en el ámbito sanitario local.

De manera inmediata, la conducción del establecimiento quedó bajo una modalidad provisoria. Según fuentes cercanas al centro médico de Fernández Oro, el administrador Ricardo Falappa estaría a cargo del seguimiento, mientras se aguarda una definición oficial por parte del Ministerio de Salud sobre quién ocupará la dirección.

El movimiento en Fernández Oro se suma a una seguidilla de cambios que vienen registrándose en distintos puntos del Alto Valle. Renuncias, designaciones recientes y vacancias prolongadas configuran un escenario de transición, con equipos que se reacomodan en medio de demandas crecientes y conflictos internos en varios centros de salud.

Cipolletti, sin definición en la conducción

En Cipolletti, el hospital continúa sin un director designado tras la salida de Juan Pablo Palma, lo que dejó una vacante en enero que aún no fue cubierta.

Desde el Ministerio de Salud indicaron que el establecimiento se mantiene bajo una conducción transitoria. La coordinación quedó a cargo del secretario de Coordinación Operativa, Sergio Wisky, quien asumió el seguimiento del funcionamiento cotidiano del hospital.

“Estoy toda la semana gestionando el día a día. Estoy entrevistando a todos los jefes y coordinadores para construir una propuesta de conducción”, había señalado el propio funcionario al explicar el proceso en marcha.

Según fuentes cercanas al sistema sanitario, pese a haber adelantado su renuncia como viceministro, Sergio Wisky continua frente a la conducción provisoria del hospital de Cipolletti.

Su salida del cargo provincial aún no fue formalizada, aunque el propio funcionario la había anticipado internamente.

Movimientos en el Alto Valle Este

En el Alto Valle Este también se registraron cambios en la conducción hospitalaria. En Regina asumió recientemente como director el médico cardiólogo Pablo Suárez, en reemplazo del doctor Romera, quien retomó sus funciones como cirujano.

En paralelo, de manera preliminar y en instancia judicial inicial, se investiga una denuncia por presunta violencia laboral presentada por una profesional de Terapia Intensiva. Según fuentes vinculadas al ámbito judicial, se habrían dispuesto medidas cautelares, entre ellas una restricción de acercamiento. El proceso se encuentra en curso.

Por otra parte, en los últimos días circularon versiones sobre un posible recambio en la dirección del hospital de Huergo, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial sobre ese eventual recambio.

En tanto, en Chichinales, fuentes oficiales del Ministerio de Salud señalaron que no hay cambios previstos en la conducción del hospital local.