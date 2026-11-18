Luis Caputo, Ministro de economía de la nación se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Foto: @LuisCaputoAR

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y firmaron la contragarantía que permitirá avanzar con un financiamiento de USD 150 millones de la CAF, el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

El programa apunta a garantizar el abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer, reducir las pérdidas del sistema y mejorar la infraestructura hídrica de la región.

Según la información difundida, las obras beneficiarán directamente a 286.347 habitantes de Sarmiento, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, en Chubut, y de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Además, se estima que tendrán un impacto indirecto sobre otras 362.572 personas.

Tras la firma, Caputo se refirió al acuerdo a través de su cuenta de X: “Seguimos trabajando para fortalecer la infraestructura en todo el país, destinando financiamiento de los organismos multilaterales a proyectos estratégicos de las provincias”.