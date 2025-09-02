El Gobierno analiza los nombres para reemplazar a Luis Petri en el Ministerio de Defensa: ¿quiénes son los candidatos?

El Gobierno analiza los nombres para reemplazar a Luis Petri en el Ministerio de Defensa.

El futuro de Luis Petri en el Ministerio de Defensa generó gran atención en los últimos días. La posibilidad de que deje su cargo para ocupar una banca en Diputados abrió la puerta a especulaciones sobre quién podría reemplazarlo al frente de la cartera. Según trascendió, el Gobierno ya analiza algunos nombres.

Si bien no hay nombres confirmados oficialmente, el Gobierno está analizando diversas opciones. La designación de Petri en un cargo legislativo se suma a la de otros funcionarios que podrían seguir el mismo camino en las próximas elecciones.

La decisión final sobre su reemplazo dependerá de la estrategia política del gobierno y de los perfiles que se consideren más adecuados para ocupar el rol clave de Petri en el Ministerio de Defensa quien ahora busca ser diputado por Mendoza.

Quiénes son los candidatos para reemplazar a Luis Petri

Desde el sitio Infobae revelaron que el Edificio Libertador tiene en la mira una lista de nombres para suceder en diciembre al mendocino, algunos con perfiles más técnicos y otros más políticos. En la lista figuran:

El senador Luis Juez, muy cercano a Javier Milei. El cordobés sumó a su partido, el Frente Cívico, a la alianza con La Libertad Avanza en su provincia. Es un dirigente político con experiencia en la gestión ya que fue intendente de la Ciudad de Córdoba y embajador en Ecuador durante la presidencia de Macri.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Xavier Isaac, un militar con vasta experiencia en el sector y buenas relaciones con autoridades locales y con los Estados Unidos. Fue designado al frente del EMCO en enero de 2024, pocos meses después de iniciada la administración de Javier Milei.

La jefa de Gabinete de Petri, Luciana Carrasco, quien tiene el visto bueno de las principales autoridades de las Fuerzas Armadas. La funcionaria se encarga de la gestión y de poner en práctica algunos de los programas que se implementan en la cartera como «familia militar», que busca unificar los beneficios que las FFAA tienen en comercios y servicios.

El intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata) y candidato a legislador bonaerense, Guillermo Montenegro, quien llega como parte del acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.